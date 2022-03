„Neuer Generationenvertrag“ PKV-Verband will Pflegeversicherung umkrempeln

In den kommenden Jahren werde die Zahl der alten Menschen und damit der Pflegebedürftigen stark zunehmen und die der Menschen im erwerbsfähigen Alter stark zurückgehen. „Der alte Generationenvertrag, wonach die Versorgung der Älteren maßgeblich aus den Beiträgen der Erwerbstätigen finanziert wird, verliert so seine Grundlage“, warnt der PKV-Verband und schlägt ein neues Konzept zur Finanzierung der steigenden Pflegekosten vor.

In seinem „neuen Generationenvertrag“ will der Verband „Generationengerechtigkeit mit Nachhaltigkeit verbinden“. Dabei sollen zum einen Jüngere weniger Beiträge in die gesetzliche Pflegeversicherung zahlen, sodass sie sich selbst mit einem durchschnittlichen Gehalt eine zusätzliche private Pflegeversicherung leisten können. Die Älteren hingegen, die nicht mehr zusätzlich privat vorsorgen können, sollen eine regelmäßige Anpassung an die steigenden Kosten der Pflege erhalten.

Unter 61-Jährige sollen steigende Eigenanteile selbst bezahlen

Die privaten Krankenversicherer schlagen vor, für Menschen ab 85 Jahren die Leistungen der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung regelmäßig an die reale Kostenentwicklung anzupassen und diese zur Hälfte abzudecken. Damit werde das Wachstum der Eigenanteile, die sogenannte „Pflegelücke“, begrenzt, argumentieren die Versicherer.

Für die 84- bis 61-Jährigen soll diese Anpassung schrittweise abgebaut werden. Für unter 61-Jährige soll der Leistungsanspruch auf dem heutigen Niveau festgeschrieben werden. Die wachsenden Eigenanteile müssen diese Menschen dann vollständig selbst bezahlen – oder durch private Vorsorge absichern, so der Plan des PKV-Verbands.

Darüber hinaus schlägt der Verband mehrere Möglichkeiten vor, die private Vorsorgebereitschaft zu fördern. Dazu zählen:

Förderung betrieblicher Pflegeversicherungen durch Steuer- und Sozialabgabenfreiheit.

Steuerabzug für Beiträge zur Pflegezusatzversicherung bei Produkten mit angemessenem Leistungsumfang.

Zuschüsse für Personen, die nicht von einer Steuerbegünstigung profitieren würden, weil sie keine oder nur wenig Steuern zahlen.

Personen, die aufgrund eines hohen Alters einen sehr hohen Beitrag zahlen müssten, könnten sich bei einem Versicherungsunternehmen über einen Einmalbeitrag ein günstigeres Einstiegsalter und damit eine deutlich niedrigere Prämie sichern.

Durch das Einfrieren der Leistungen für unter 61-Jährige auf dem heutigen Niveau würden sich die Leistungsansprüche gegenüber der umlagefinanzierten Pflegeversicherung von Jahrgang zu Jahrgang reduzieren, erklärt der Verband. Dadurch könne der Beitragssatz bis zum Jahr 2042 auf dem heutigen Niveau gehalten werden. „Damit würde der neue Generationenvertrag einen wesentlichen Beitrag zur Begrenzung der Sozialabgabenquote auf 40 Prozent leisten und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sichern“, so die Krankenversicherer.

