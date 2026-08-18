Vor EuGH-Entscheid: Kein Plan B für offene Immobilienfonds?
Ein kleines Wort könnte für offene Immobilienfonds zum großen Problem werden. In wenigen Monaten entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH) darüber, wie der Begriff „Preise“ in der sogenannten PRIIP-Verordnung auszulegen ist. Konkret: Ob die bisherige Praxis, die Immobilien in den Fonds quartalsweise zu bewerten, für die Einstufung in eine niedrige Risikoklasse ausreicht. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. In dem Fall ging es um den stark abgewerteten Uniimmo Wohnen ZBI (ISIN: DE000A2DMVS1). Allerdings ist die dreimonatliche Immobilienbewertung in der Branche gängige Praxis.