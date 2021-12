Planet Home kooperiert mit DSB Bank

Als Finanzierungsvermittler vermittelt Planet Home Immobilienkredite verschiedener Anbieter an andere Kreditinstitute. Diese können ihren eigenen Kunden auf diese Weise Fremdprodukte vermitteln, wenn sich im eigenen Haus kein optimal passendes Finanzprodukt findet. „Die DSB Bank ergänzt unser Portfolio in der Finanzierungsvermittlung insbesondere im Bereich hochauslaufender Kredite“, sagt Bernd Klosterkemper, Vorstandssprecher von Planet Home. Die Bank ermöglicht Finanzierungen mit einem Beleihungsauslauf von bis zu 110 Prozent. Damit können Immobilienkäufer mit solider Bonität, aber mit wenig oder ohne Eigenkapital bedient werden. Der Beleihungsauslauf repräsentiert das Verhältnis aller Fremdfinanzierungsmittel zum Wert des beliehenen Objektes. (Mehr zum Thema Beleihungsauslauf auf Wikipedia ). „Zudem bieten die Kredite der DSB-Bank ein hohes Maß an Flexibilität“, meint Klosterkemper. So wird dem Kreditnehmer beim Verkauf der Immobilie keine Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung gestellt. Auch die Option jährlicher Sondertilgungen von bis zu zehn Prozent ist garantiert. Zudem ist es während der Laufzeit zwei Mal kostenlos möglich, den Tilgungssatz zu verändern.