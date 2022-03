Social-Media-Kampagne von Plansecur Wenn zwei Generationen als Berater arbeiten

Die Finanzberatungsgruppe Plansecur hat unter dem Motto „Zwei Generationen, ein Team“ eine neue Social-Media-Kampagne gestartet. Dabei sollen Familien präsentiert werden, bei denen ein erwachsenes Kind und ein Elternteil gemeinsam bei Plansecur als Berater engagiert sind, wie das Unternehmen mitteilt.

„Viele Kinder treten in die elterlichen Fußstapfen, wenn die Mutter oder der Vater bei uns in der Finanzberatung erfolgreich tätig sind“, erläutert Plansecur-Vertriebsleiter Wolfgang Stolz. Bei der Hereinnahme von neuen Beratenden stünden allerdings nicht die Familienbande, sondern die Kompetenz im Vordergrund, heißt es in der Mitteilung weiter.



Als Beispiel wird das Familienteam Heiko und Lukas Juppien genannt: Der 52-jährige Vater Heiko sei diplomierter Bankbetriebswirt und seit 2016 Gesellschafter und Finanzplaner bei Plansecur. Zudem sei der zertifizierte Stiftungsberater Vorstandsvorsitzender der Plansecur-Gemeinschaftsstiftung. Der 25 Jahre alte Sohn Lukas, Diplom-Bankbetriebswirt und Financial Consultant, sei seit 2019 als Finanzmakler bei Plansecur.

Einblicke geben verschiedene Teams unter anderem bei Facebook und Twitter sowie auf den Internet-Seiten von Plansecur.