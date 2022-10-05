Heiko Hauser neuer Geschäftsführer Finanzdienstleister Plansecur bereitet Chefwechsel vor

Johannes Sczepan zieht sich aus der Geschäftsführung von Plansecur zurück. „Wir vollziehen nach 21 Jahren einen Generationenwechsel an der Spitze“, sagt der 64-Jährige über seinen zwölf Jahre jüngeren Nachfolger Heiko Hauser, der jetzt seinen neuen Job bei dem Kasseler Unternehmen angetreten hat.

Heiko Hauser ist in der Geschäftsführung von Plansecur der designierte Nachfolger von Johannes Sczepan, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

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Heiko Hauser ist zum Quartalsbeginn planmäßig in die Geschäftsführung der Plansecur eingetreten. Bei der konzernunabhängigen Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung folgt er auf Geschäftsführer Johannes Sczepan, der zum Jahresende aus Altersgründen ausscheidet. Aber auch darüber hinaus steht Sczepan der Finanzgruppe weiter beratend zur Seite.

Johannes Sczepan © Plansecur

Der Diplom-Ökonom Hauser startete seine internationale Karriere im Produktmanagement der Mercedes-Benz Nordamerika. Vor 22 Jahren wechselte er dann als Assistent der Geschäftsleitung zur Allianz Deutschland. Dort war er in unterschiedlichen Jobs im Außen- und im Innendienst tätig und hatte mehrere Projekt- und Fachverantwortungen inne.

Hauser bringe für seine neue Aufgabe „vielfältige Erfahrungen als Führungskraft im Innen- und Außendienst von Finanzdienstleistungsunternehmen mit“. Nach Unternehmensangaben achtet er dabei unter anderem auf eine werteorientierte Personalführung. „Authentizität und Spaß bei der Arbeit sind wichtig, um zu besonderen Leistungen und Ergebnissen zu kommen“, lautet sein Motto.