Plansecur: Provisionseinbußen und Neupositionierung bis 2011

Weiterhin werde im Laufe des Geschäftsjahres 2010/11 die Teamleiterstruktur so modifiziert, dass sich die Hierarchie künftig auf die drei Ebenen Berater, Teamleiter und Vertriebsleiter reduziert. Die flache Hierarchie soll die unmittelbare Zusammenarbeit auf Augenhöhe fördern. „Schließlich sind unsere Beraterinnen und Berater Partner selbstständige Unternehmer, die nicht ständiger Motivation oder gar Kontrolle bedürfen“, so Sczepan weiter.Als neuer Kooperationspartner stellte Plansecur auf der Messe die Deutsche Makler Akademie (DMA) vor. Sie soll neben der nach wie vor in der eigenen Akademie durchgeführten Berater-Ausbildung die stetige fachliche Weiterbildung der Berater unterstützen. Derzeit betreuen 227 Plansecur-Berater im Status eines Versicherungsmaklers mehr als 63.000 Kunden.