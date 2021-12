Plansecur strukturiert Vertriebsleitung neu

Der neue Vertriebsleiter wird unter anderem von acht Teamleitern unterstützt, die alle auch langjährige Gesellschafter der Plansecur sind. Derzeit verfügt das Kasseler Allfnanzunternehmen über 230 Berater im Maklerstatus und betreut mehr als 60.000 Kunden. Geschäftszahlen zum Geschäftsjahr 2009/2010 will Plansecur voraussichtlich Ende August vorlegen.

Die Position wurde zum 1. Juli 2010 zum Beginn des Geschäftsjahres 2010/2011 neu geschaffen und mit Wolfgang Stolz (42) besetzt. Der Diplom-Volkswirt ist seit 16 Jahren bei der Plansecur und war zuletzt Leiter der Region Nord. Nun ist er für das gesamte Bundesgebiet zuständig. Der Leiter der Region Süd, Gottfried Baer, ist aus dem Unternehmen ausgeschieden.Bereits vor einem Jahr hatte Plansecur die Zahl der Vertriebsleiter von sechs auf zwei reduziert . Die erneute Verkleinerung der Vertriebsspitze ist den Angaben zufolge Teil einer Strategie, die auf ein gehobenes Kundensegment und organisches Wachstum abzielt.„Wir sehen die Zahl unserer Berater künftig in einer Größenordnung von 300 bis 350 und nicht bei 700 oder mehr. Wir sind auf der Suche nach selbstständig arbeitenden und handelnden Unternehmern, die keiner engen Führung bedürfen und die über ein hohes Maß an Eigenverantwortung verfügen", sagt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Deshalb sei es richtig, die Hierarchie so flach wie möglich zu gestalten und den Beratern als Partnern auf Augenhöhe zu begegnen.