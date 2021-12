Plansecur-Studie Berater setzen auf Deutschland-Aktienfonds

„Wenn für den Anleger Aktienfonds in das Finanzplanungskonzept passen, sollten Produkte mit Anlageschwerpunkt Deutschland in Betracht gezogen werden“ - 76,5 Prozent der von Plansecur befragten Finanzberater stimmen dieser Aussage zu. Damit sind Deutschland-Aktienfonds die Lieblingsfondskategorie der deutschen Finanzberater. In den Vorjahren landeten Fonds, die in einheimische Aktien investieren, lediglich auf Platz 2.



Mit 69,1 Prozent der Nennungen schaffen es diesmal Westeuropa-Fonds auf Platz 2 der Beliebtheitsskala, gefolgt von Schwellenänder- und Asienprodukten (54,4 beziehungsweise 50 Prozent). USA und Osteuropa sind als Anlageschwerpunkte hingegen weniger beliebt. Insgesamt hat Plansecur im Rahmen seiner diesjährigen Sommerstudie 69 Finanzexperten befragt.