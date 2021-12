Plansecur und Drescher & Cie verstärken Zusammenarbeit

Der Finanzvertrieb Plansecur und der Fondsdienstleister Drescher & Cie arbeiten zusammen. Die Fondsspezialisten von Drescher & Cie unterstützen Plansecur bei der Auswahl von Investmentfonds.Plansecur verwendet ein mehrstufiges Verfahren zur Auswahl von Fonds. Nach Anwendung dieses Verfahrens bleibt eine Auswahl von Investmentfonds – derzeit über 100 – übrig, die Plansecur dann Anlegern empfiehlt. In der Regel passt Plansecur diese Fondsauswahl zweimal im Jahr an. Die Finanzexperten von Drescher & Cie analysieren jetzt zusätzlich die ausgewählten Fonds.Das Unternehmen von Gründer und Chef Björn Drescher ist dafür bekannt, tiefe Einblicke in Fondsbranche und Produkte zu haben. Drescher selbst schreibt regelmäßig als Kolumnist für DAS INVESTMENT.