Kapitalsuchmaschine.de Plattform für gewerbliche Immobilienfinanzierung gestartet

Der Berliner Finanzierungsberater EBM Advisors hat mit kapitalsuchmaschine.de eine Plattform für die gewerbliche Immobilienfinanzierung entwickelt und eröffnet den Zugang zu über 1.000 Banken und Investoren, beispielsweise alternativen Kapitalgebern im Mezzanine-Bereich.

Herzstück der Anwendung ist die eigens entwickelte Datenbank zu den potenziellen Finanzierungspartnern. „Alle Informationen in unserer Datenbank wurden uns von den Instituten zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt oder aus öffentlichen Quellen wie Webseiten, Jahresberichten oder Zeitungsartikeln zusammengetragen und werden laufend aktualisiert. Wir erhalten täglich neues Feedback, so dass die Qualität der Daten kontinuierlich verbessert wird“, sagt Sven Baatz, geschäftsführender Gesellschafter von EDM Advisors.

Zusätzlich zur Suche von Kapitalgebern haben verifizierte Nutzer die Möglichkeit, ihre Anfragen direkt und im vereinheitlichten Format an potenzielle Kapitalgeber zu senden. Alle Dienste sind für Nutzer sowie Kapitalgeber kostenfrei.

Das Angebot richtet sich an professionelle Projektentwickler und Bestandshalter, die aus Notwendigkeit oder auch aus Neugier ihren Finanzierungshorizont erweitern möchten. Baatz: „Die Datenbank enthält geeignete Kapitalgeber von der 1-Million-Euro-Bauträgerfinanzierung in Magdeburg über die 50-Millionen-Euro-Mezzanine-Tranche für das Shopping Center in München bis hin zur 500-Millionen-Euro-Bürorefinanzierung in Berlin.” Aber nicht nur den Geldsuchenden soll sie das Leben erleichtern, sondern auch den Kapitalgebern, da die Anfragen über diverse Parameter wie Finanzierungsvolumen, Nutzungsart, Baurecht und Standort vorqualifiziert sind.

Der auf den Erstkontakt folgende Finanzierungsprozess findet dann wie gewohnt zwischen Darlehensnehmer und Darlehensgeber statt. „In unseren Augen ist und bleibt das gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft ein vertrauensvolles Miteinander von Mensch zu Mensch. Mit unserer Suchmaschine möchten wir es den Menschen lediglich erleichtern, die richtigen Partner zu finden", so Baatz.