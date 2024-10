Plus 311 Prozent in 25 Jahren Die lukrativsten Sparplan-Regionen

Wir haben die fünf Anlageregionen Deutschland, Europa, Japan, Schwellenländer und USA gegenübergestellt und ermittelt, welche Wertzuwächse Investoren erzielen konnten. Zugrunde gelegt haben wir eine Einmalzahlung von 10.000 Euro zum Start am 1. Oktober 1999 und ab diesem Zeitpunkt monatliche Einzahlungen von 200 Euro.

70.000 Euro eingezahlt, bis zu 288.200 Euro erzielt

Insgesamt fließen in diesem Beispiel 70.000 Euro in den Sparplan. Die Fondskategorien, deren Resultate der Sparplan-Rechner berücksichtigt, sind Large-Cap-Aktienfonds, also Portfolios mit vergleichsweise schwankungsarmen Börsenschwergewichten. Eine Ausnahme bilden die Emerging-Markets-Investments, für die nur eine All-Cap-Kategorie vorliegt, die auch kleine und mittelgroße Aktiengesellschaften berücksichtigt.

Tabelle: Sparplan-Ergebnisse für unterschiedliche Anlageregionen

Quelle: FWW, Stichtag 1. Oktober 2024

Die Tabelle verdeutlicht die große Bandbreite der Ergebnisse. Während Japan trotz aller Anzeichen der Normalisierung in den vergangenen Jahren ein Plus von vergleichsweise niedrigen 81 Prozent bringt, wäre mit dem gleichen Sparverhalten im deutschen Anlageuniversum ein Zuwachs von 130 Prozent möglich. Das heißt, unter dem Strich wächst das Vermögen eines Anlegers auf 161.625 Euro.

Chart: Aktienfonds-Sparplan-Wertzuwächse im Regionenvergleich

Sparplan-Ergebnisse im Vergleich © FWW

Mit Abstand am lukrativsten hätte allerdings ein Sparplan mit US-Large-Cap-Aktienfonds gewirkt. Dieser liefert einen Wertzuwachs von 311 Prozent. Das entspricht einem Plus von 218.168 Euro, sodass 288.168 Euro am Ende der Sparplan-Laufzeit zu Buche stehen.

Mit unserem Sparplanrechner können Sie weitere Varianten ausprobieren und auch Prognosen künftiger Sparplanergebnisse erstellen.

Grafik: Vergleich von Einzahlungen und Wertentwicklungen