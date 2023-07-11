Neuzugang von Münchner Privatbank Plutos holt Stefan Ketter ins Vermögensverwalter-Team

Stefan Ketter ist seit Anfang des Monats für den Vermögensverwalter Plutos tätig. Ketter sei ein Kenner der Geld- und Kapitalmärkte und bringe durch seinen Werdegang Erfahrung bei der Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden, institutioneller Investoren sowie der Depot-A-Beratung von Genossenschaftsbanken mit, heißt es von seinem neuen Arbeitgeber.

Ketter kommt von der Merkur Privatbank, bei der er als Portfoliomanager tätig war. Zuvor arbeitete er 25 Jahre bei der Frankfurter Volksbank Rhein-Main, zunächst als Leiter der Vermögensberatung und des Passivgeschäfts sowie später als Abteilungsleiter des Wertpapierfachzentrums im Taunus. Weitere Stationen waren die Südwestdeutsche Genossenschafts-Zentralbank und heutige DZ Bank sowie die Volksbank Weilburg-Wetzlar.

Seinen Job angetreten hat Anfang Juli bei Plutos auch der neue Leiter des Portfoliomanagements. Ascan Iredi kommt von der DZ Privatbank, wo er als Portfoliomanager und Leiter Aktien tätig war. Nach dem Abgang von Steffen Leditschke war die Position seit dem Frühjahr vakant. In der Zwischenzeit hatte Plutos-Vorstand Kai Heinrich die Leitung kommissarisch übernommen.