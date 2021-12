Für die individuelle VV Plutos Vermögensverwaltung erweitert Portfoliomanagement-Team

Patrick Grewe startet zum 1. Oktober 2021 als Portfoliomanager bei der Plutos Vermögensverwaltung. Seine Tätigkeit beim Frankfurter Vermögensverwalter umfasst die Betreuung von Einzelmandaten und das Research in der individuellen Vermögensverwaltung. Mit Grewes Ankunft wächst das Plutos-Team auf 25 Mitarbeiter an.

Grewe verschaffte sich bei seinem vorherigen Arbeitgeber in Köln einen Einblick in die Tätigkeit der Vermögensverwaltung. Der Finanzmanager studierte an der Wirtschaftshochschule International School of Management in Dortmund. Im Laufe seines Studiums arbeitet Grewe bei der Baader Bank in der Abteilung Clearing und Settlement und sammelte Erfahrung bezüglich des Handels von Bonds, Futures und Optionen.