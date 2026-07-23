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MSCI World, Dax oder S&P 500 sind vertraute Namen. Doch was genau steckt eigentlich dahinter? Genau da setzt die neue Folge des Podcasts „Expedition Investment“ an. Die Hosts Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner nehmen sich zwei Wochen lang noch einmal die Grundlagen zu den Themen ETF und Index vor, bevor es in den kommenden Folgen tiefer geht.

Ihr Ausgangspunkt: Bei den eigenen Finanzen gibt es keine dummen Fragen. Deshalb klären die beiden zunächst das scheinbar Offensichtliche. Wofür steht die Abkürzung ETF? Warum lässt sich ein Index nicht direkt kaufen? Und wo liegen Vor- und Nachteile gegenüber aktiv verwalteten Fonds?

Danach sortieren sie die verschiedenen Arten – vom breit gestreuten Aktien-ETF über Anleihen- und Themen-ETFs bis zu Strategie- oder Smart-Beta-Produkten und Länder-ETFs.

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Ein eigenes Kapitel widmen die beiden dem Index – dem Barometer hinter jedem ETF. Am Beispiel des Dax, in dem die 40 größten Unternehmen Deutschlands stecken, erklären sie, warum sich so ein Index ständig verändert. Und sie greifen die Dauerdebatte um den wohl bekanntesten Index der Deutschen auf: Ist der MSCI World zu stark auf die USA ausgerichtet?

Antworten liefern zwei Gäste aus einem gemeinsamen Webinar mit Xtrackers: Christian Röhl von Scalable und Ferat Öztürk von Xtrackers. Warum „70 Prozent USA“ nicht bedeutet, dass auch 70 Prozent des Geldes in Amerika arbeiten – und welches Land vor Jahrzehnten schon einmal für eine böse Überraschung sorgte.

Zum Schluss entschlüsseln die beiden das Kürzel-Wirrwarr auf den Produktseiten: ISIN, Gesamtkostenquote (TER) und die Frage, was einen thesaurierenden von einem ausschüttenden ETF unterscheidet.

Das komplette ETF-Einmaleins gibt es zum Anhören – und in der nächsten Woche gibt es Teil 2 von Basiswissen ETFs.

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Disclaimer:

Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Unterhaltung. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter fällt das Risiko des Kapitalverlustes.