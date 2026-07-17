Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Der Podcast Expedition Investment meldet sich zurück – und zwar künftig einmal pro Woche. Zum Wiedereinstieg wiederholen die beiden Hosts Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner ein paar allgemeine Grundlagen zum Investieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, warum so viele Menschen mit dem Investieren gar nicht erst anfangen – und welche Denkfehler sie davon abhalten.

Ein weit verbreiteter Irrtum: „Investieren ist nichts für mich“. Denn wer investieren wolle, müsse sich vorher perfekt auskennen. Das stimmt so nicht. Ein solides Grundwissen reiche, um zu starten – der Rest ergebe sich mit der Zeit. Schon kleine monatliche Summen könnten reichen. Wie stark sich gerade ein früher Start langfristig auszahlt, macht sie mit einem Rechenbeispiel deutlich – die Zahlen dazu gibt es im Podcast.

Zwei weitere Vorurteile: „Aktien sind zu riskant“ und „Man muss den perfekten Ein- und Ausstiegszeitpunkt finden“. Warum breites Streuen dabei so wichtig ist und welche Rolle das Alter für den Aktienanteil spielt, ordnen die beiden Hosts ebenso ein wie einen Punkt, den viele Anfänger unterschätzen: die Kosten.

Mindestens genauso entscheidend ist außerdem die eigene Psyche. Marktschwankungen sind völlig normal – wer bei jedem Kursrutsch nervös ins Depot schaue, mache sich das Leben unnötig schwer.

Mehr zu diesen und noch weiteren Vorurteilen gibt es in der aktuellen Folge.

Hier geht es zur Folge bei Spotify:

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Hier geht es zur Folge bei Apple Podcasts:

Disclaimer:

Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Unterhaltung. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter fällt das Risiko des Kapitalverlustes.