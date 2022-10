Teilen

Investmenttalk von Eyb & Wallwitz Wie schlimm steht es um die deutsche Wirtschaft?

Wie geht es weiter in der deutschen Wirtschaft? Wie voll sind (noch) die Auftragsbücher? Welche Branchen verfügen über eine Preissetzungsmacht und können Kosten an die Konsumenten weitergeben? Diese und weitere Fragen klären Kristina Bambach, Johannes Mayr und Timo Wollmershäuser in der aktuellen Folge des „Investmenttalk aus der Kaffeeküche“.