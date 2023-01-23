Kohle-Talk mit Georg von Wallwitz Trenne deine Emotionen vom Geld – bevor sie dich vom Geld trennen

In der neuen Folge von „Kohle-Talk“ diskutiert Anlageexperte Uli Harmssen mit Fondsmanager und Philosoph Georg von Wallwitz über die Nützlichkeit philosophischer Erkenntnisse, um psychologische Fehler an der Börse zu vermeiden.

Kohle-Talk mit Uli Harmssen: In der neuen Folge hat der Investmentprofi den Philosophen und Fondsmanager Georg von Wallwitz zu Gast.

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Emotionen wie Gier oder Panik sind keine guten Ratgeber beim Investieren. Stattdessen kosten sie meist viel Geld. Selbst Skeptiker steigen oft dann ein, wenn die Stimmung fast euphorisch ist und die Kurse nur eine Richtung zu kennen scheinen. Ein klassischer Fall von Herdentrieb. Auf der anderen Seite tendieren viele Leute dazu, an Verlustpositionen zu lange festzuhalten. Gerade Privatanleger kommen oft zu spät und erleiden dadurch hohe Einbußen.

In der neusten Episode des „Kohle-Talks“ spricht Uli Harmssen mit Georg von Wallwitz über Bauchgefühle, Prognosen, vorschnelle Entscheidungen und die Anwendbarkeit von philosophischem Wissen beim Investieren.

Über den Gesprächspartner: Georg von Wallwitz ist Mathematiker, Philosoph und Schriftsteller. Zudem ist er Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Eyb & Wallwitz, einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands.