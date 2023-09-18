Planet P – Der Themenpodcast von Pictet Asset Management Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Finanzwelt

In der ersten Folge des Podcasts „Planet P“ von Pictet Asset Management tauchen Christoph Seeger, erfahrener Finanz- und Wirtschaftsjournalist, und Lara Lorenz, Produktspezialistin bei Pictet AM, tief in die Welt der künstlichen Intelligenz ein.

Lara Lorenz: „Künstliche Intelligenz erfordert eine unfassbare Menge an Rechenleistung, um diese ganzen Daten verarbeiten und transferieren zu können.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Lara Lorenz betont die Bedeutung von Megatrends – langfristigen Entwicklungen, die die Welt maßgeblich beeinflussen und verändern. In Zusammenarbeit mit dem Copenhagen Institute for Future Studies hat Pictet Asset Management 21 solcher Megatrends identifiziert, die für Anlagechancen genutzt werden.

Die erste Podcast-Episode konzentriert sich auf den Megatrend Künstliche Intelligenz. Lorenz erläutert, wie KI in unserem Alltag immer präsenter wird, von der Gesichtserkennung über das assistierte Fahren bis hin zu Streaming-Empfehlungen.

In ihrem Gespräch legen Lorenz und Seeger einen besonderen Schwerpunkt auf die Auswirkungen von KI auf die Finanzwelt. Mit einem erwarteten Wachstum des globalen KI-Marktes von 120 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf über 1,6 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 ist das Potenzial enorm. Unternehmen, die sich auf daten- oder webbasierte Geschäftsmodelle stützen, dürften besonders profitieren.

Auch ethische und sicherheitsrelevante Aspekte von KI werden diskutiert. Während KI das Potenzial hat, viele Prozesse zu optimieren und zu revolutionieren, werden zunehmend schwerwiegende Bedenken hinsichtlich Diskriminierung, Datenverzerrung und Sicherheitsstandards laut. Lorenz: „Vorsicht ist geboten, es ist immer wichtig, die Quellen zu prüfen und vor allem das eigene Denken nicht zu vergessen. KI ist nur so gut wie die Daten, die dahinterstehen.“