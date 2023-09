ANZEIGE

Teilen

Planet P – Der Themenpodcast von Pictet Asset Management Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Finanzwelt

In der ersten Folge des Podcasts „Planet P“ von Pictet Asset Management tauchen Christoph Seeger, erfahrener Finanz- und Wirtschaftsjournalist, und Lara Lorenz, Produktspezialistin bei Pictet AM, tief in die Welt der künstlichen Intelligenz ein.