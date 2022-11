„Kohle-Talk“ mit Philipp Vorndran Sind Aktien immer noch alternativlos?

Es gibt keine Alternative zu Aktien – das denken noch immer viele Anleger. Doch ist dem tatsächlich so? Darüber sprechen Investment-Experte Uli Harmssen und Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, in der neuen Folge von „Kohle-Talk“.

Viele Anleger sind der Meinung, es gebe keine Alternativen zu Aktien. Stellvertreten dafür wurde das berühmte Akronym TINA (THERE IS NO ALTERNATIVE) eingeführt. Doch gibt es tatsächlich keine anderen Optionen? Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, meint: „Als Privatanleger? Da würde ich sagen, nein – es existieren keine Alternativen.“

Für institutionelle Investoren sehe das jedoch anders aus: „Wenn jemand beispielsweise das nominale Renditeziel von 4 Prozent pro Jahr hat, dann gibt es heute Unternehmensanleihen in US-Dollar, die das mehr als erfüllen“, so Vorndran. Für Privatanleger sei das dagegen nicht ausreichend, um ihr Vermögen nach Steuern und Gebühren zu erhalten. Schon gar nicht in Hinblick auf die Inflation, die derzeit bei um die 10 Prozent liege. Deshalb rät der Kapitalmarktstratege: „Privatanleger sollten mindestens eine Rendite von 7 oder 8 Prozent anstreben.“

Was Börsianer sonst noch bei möglichen Wertpapier-Alternativen bedenken sollten, ob sich institutionelle Investoren bald vom Aktienmarkt verabschieden und wann es an der Börse endlich wieder aufwärts geht, besprechen die Investmentexperten Philipp Vorndran und Uli Harmssen in der neusten Episode von „Kohle-Talk“. Jetzt reinhören!

Philipp Vorndran ist Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Zuvor war er globaler Chefstratege bei Credit Suisse Asset Management sowie Chief Executive Officer bei Credit Suisse Asset Management Deutschland.

„Kohle-Talk“ mit Uli Harmssen

In der Podcast Serie „Kohle-Talk“ spricht Investmentexperte Uli Harmssen mit Volkswirten, Fondsmanagern und anderen Experten über wichtige Entwicklungen und Trends an den Finanz- und Kapitalmärkten. Ziel des Podcasts ist es, komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten darzustellen. Es geht darum, wichtiges Wissen zu vermitteln, damit künftige Anlageentscheidungen der Zuhörer nicht von Emotionen bestimmt sind. Denn: „Wer sein Geld nicht von seinen Emotionen trennt, den werden die Emotionen von seinem Geld trennen!“

