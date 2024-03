Carsten Möller ist ein echter Insider. Seit über 40 Jahren arbeitet er in der Versicherungswelt und kennt die Branche sowohl aus dem Blickwinkel eines Azubis als auch dem eines Vorstandes.



Zusammen mit seinen Gästen schaut er hinter die Kulissen. Was treibt die Topmanagerinnen und Topmanager an? Welchen Werten folgen sie? Was macht sie so erfolgreich? Und: Was gibt es Neues im Unternehmen und in der Branche?

Hier geht es zum Trailer unseres neuen Podcasts "Versicherung unplugged".

Die erste Episode erscheint am 14.3.2024. Carsten Möller trifft auf Uwe Mahrt, CEO von Pangaea Life. Alle 14 Tage veröffentlichen wir eine weitere Folge.

Abonnieren Sie am besten noch heute „Versicherung unplugged“ und verpassen Sie keine Folge. Überall da, wo Sie gerne Podcasts hören.

Dieser Podcast wird produziert von der Digital Marketing Agentur mjnt.