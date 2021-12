Podcast von Flossbach von Storch EZB am Point of no Return

Beim Start eines Flugzeugs gibt es einen Punkt, ab dem der Startvorgang nicht mehr abgebrochen werden kann. Auch in der Geldpolitik gibt es diesen „Point of no Return“. EZB-Präsident Mario Draghi hat versprochen, alles zu tun, um den Euro zu retten. Deshalb muss der Flieger mindestens bis zum Ende seiner Amtszeit im Oktober 2019 in der Luft bleiben.