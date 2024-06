Am Freitag ist Anpfiff zur Europameisterschaft. Deutschland ist Gastgeber der EM 2024 und startet am Abend um 21 Uhr gegen Schottland. Die kommenden vier Woche ist König Fußball endlich wieder zuhause und darüber müssen wir natürlich sprechen. 13 Expertinnen und Experten haben wir in der EM-Sonderfolge des Podcast „Finanz-Gourmet“ zum Gespräch gebeten.

Hören Sie über 90 Minuten profundes Fußballwissen einer international aufgestellten Trainer-Truppe. Die Schweiz kommt zu Wort, die lieben Nachbarn aus Österreich, Großbritannien, die Türkei und natürlich die Heimmannschaft. Vielen Dank an alle Fußball-Experten und -expertinnen.