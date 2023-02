Gewerbeversicherungen Wie Maklerbetriebe mit moderner IT wachsen sollen

Benedikt Hohaus und Silke Simmer helfen bei der Gründung eines langfristigen Joint Ventures zum Erwerb von Maklerbetrieben: Der Partner der international tätigen Wirtschafts- und Steuerkanzlei Poellath und die auf Managementbeteiligungen sowie Private Equity spezialisierte Juristin gehören zum Münchener Team des Unternehmens mit mehr als 170 Anwälten und Steuerberatern an drei deutschen Standorten. Zuletzt arbeiteten sie als rechtliche Berater des Managements der Summitas Gruppe. Unter diesem Namen gründete die JDC-Gruppe im Sommer ein langfristig angelegtes Joint Venture mit Bain Capital und der irischen Holding des Versicherungskonzerns Canada Life, die seit 2019 JDC-Großaktionär ist.

Das neue Gemeinschaftsunternehmen hat das Ziel, die Betriebe deutscher und österreichischer Versicherungsmakler zu erwerben und per Service-Vereinbarung an die JDC-Abwicklungsplattform anzuschließen. Zusätzlich sollen die aufgekauften Unternehmen „Zugang zu signifikantem Kapital und weiteren Ressourcen“ sowie „tiefgreifendem Branchen-Know-how“ erhalten, gab JDC im Herbst als Ziel aus: „Summitas bietet den übernommenen Maklern die Möglichkeit, in ihrem Kerngeschäft tätig zu bleiben oder eine Nachfolgelösung für ihr Unternehmen anzustreben.“

„Summitas baut ein starkes Team aus erfahrenen Investment- und Branchenexperten auf“, kündigt Michael Schließhake an. Der Summitas-Geschäftsführer leitete zuvor den Maklervertrieb in der Schaden- und Unfallversicherung bei der Allianz Deutschland. Summitas-Beiratsvorsitzender Marcus Nagel, bis 2018 Chef des Versicherers Zurich Deutschland und danach Senior Advisor bei Bain Capital Insurance, sagt zu den aktuellen Plänen: Man sei „auf der Suche nach gut etablierten Unternehmen vor allem in den Segmenten Gewerbe- und Spezialversicherungen, mit starken Teams und nachhaltigen Erträgen“.