30-Jahre-Set: Pokémon als Investment – Sammelspaß mit Risiken
16,49 Millionen US-Dollar: So viel erzielte eine Auktion des Hauses Goldin für die „Pikachu Illustrator“ von 1998 – Rekord für eine einzelne Sammelkarte. Verkäufer war der amerikanische Internet-Star Logan Paul, der die Karte 2021 für gut 5 Millionen US-Dollar erstanden hatte. Der Preis steht für einen Markt, der Taschengeld und Schulhof längst entwachsen ist. Die seltensten Pokémon-Karten wechseln inzwischen für Millionenbeträge den Besitzer.