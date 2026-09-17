16,49 Millionen US-Dollar: So viel erzielte eine Auktion des Hauses Goldin für die „Pikachu Illustrator“ von 1998 – Rekord für eine einzelne Sammelkarte. Verkäufer war der amerikanische Internet-Star Logan Paul , der die Karte 2021 für gut 5 Millionen US-Dollar erstanden hatte. Der Preis steht für einen Markt, der Taschengeld und Schulhof längst entwachsen ist. Die seltensten Pokémon-Karten wechseln inzwischen für Millionenbeträge den Besitzer.

The Pokémon Company hat nach Unternehmensangaben bis März 2025 mehr als 75 Milliarden Karten produzieren lassen und in über 90 Ländern verkauft. Dennoch sind die Regale mit Pokémon-Produkten in vielen Läden leer. Sammler stehen an Veröffentlichungstagen vor dem Einzelhandel Schlange und müssen trotzdem oft auf den Zweitmarkt mit völlig überteuerten Preisen zurückgreifen, um an die neuesten Karten zu kommen.

30 Jahre Taschenmonster

Hinter dem Hype steht eine der erfolgreichsten Unterhaltungsmarken überhaupt. Los ging alles im Februar 1996, als der japanische Entwickler Game Freak die Spiele „Pokémon Rot“ und „Grün“ für Nintendos Game Boy herausbrachte – ersonnen von Satoshi Tajiri, der als Kind leidenschaftlich Insekten gesammelt hatte. Der Start verlief zäh, dann erfasste die Idee, kleine Taschenmonster zu fangen, zu tauschen und gegeneinander antreten zu lassen, erst Japan und ab 1998 die ganze Welt. Ende der Neunziger brach die „Pokémania“ aus: Videospiele, das Sammelkartenspiel, die Anime-Serie, Kinofilme und Berge von Spielzeug eroberten die Kinderzimmer.

Nach dem ersten Rausch wurde es ruhiger, ehe die Marke 2016 mit dem Handyspiel „Pokémon Go“ zurückkehrte, das die Monster per Smartphone in die reale Umgebung holte und binnen Wochen Millionen auf die Straße trieb. Der zweite große Schub kam in der Corona-Zeit ausgerechnet durch die Karten: Erwachsene entdeckten die Sammlerstücke ihrer Kindheit wieder, Internetstars wie Logan Paul heizten den Handel an, und plötzlich galten die bunten Pappen als Wertanlage. Heute ist Pokémon nach gängigen Schätzungen die umsatzstärkste Medienmarke der Welt – vor Namen wie Star Wars oder Micky Maus.

Hype um Jubiläumsset

Befeuert wird der bereits bestehende Hype durch den 30. Geburtstag. Am 16. September 2026 hat The Pokémon Company die ersten Produkte des „30th Celebration“-Set herausgebracht – zum ersten Mal in der Geschichte des Spiels am selben Tag in allen Märkten. Jede Karte im neuen Set glänzt, in jedem Päckchen steckt garantiert eines von 30 Pikachu-Motiven, die 30 Illustratoren gestaltet haben. Dazu kommen 30 Nachdrucke alter Klassiker – darunter das legendäre Glurak aus der Anfangszeit des Spiels.

Für Sammler Grund genug, sich vor den Geschäften großer Spielzeughändler die Nächte um die Ohren zu schlagen, um eine Top-Trainer-Box (TTB) und ein 2er-Pack-Blister zu ergattern. Ein Ansturm, wie es ihn sonst vielleicht nur bei der Veröffentlichung eines neuen Harry-Potter-Buchs oder dem Verkaufsstart neuer Spielekonsolen gab. Die Abgabe ist in der Regel auf jeweils nur ein Produkt pro Kunde streng limitiert, damit möglichst viele in den Genuss der neuen Karten kommen.

Dass es trotzdem nicht gereicht hat, zeigen die Preise auf dem Handelsplatz Cardmarket. TTBs, Boxen mit 9 Boosterpacks, einer Promokarte und weiterem Zubehör, werden auf der Plattform einem Tag nach Erscheinen der neuen Serie für Preise ab 159,99 Euro angeboten (Stand: 17. September 2026). Die unverbindliche Preisempfehlung für Händler liegt bei 54,99 Euro.

Pokémon-Fan mit einer der begehrten Trainerboxen zum 30. Geburtstag | Bildquelle: Imago Images / MAXPPP

Seltenheit, Zustand, Nostalgie – was eine Karte begehrt macht

Den Wert einer Karte treiben am Ende dieselben Kräfte wie bei anderen Sammlerstücken: Seltenheit, Zustand, Nostalgie und der schiere Hype. Entscheidend ist dabei, für wen eine Karte überhaupt interessant ist. „Bei der Nachfrage muss man zwischen Sammlern und Spielern unterscheiden“, erklärte Sammelkarten-Profi Jamin Kauf vom Handelsplatz Cardmarket in einem Interview mit DAS INVESTMENT. Sammler achten auf schöne Motive, niedrige Stückzahlen, Zustand und Nostalgie. Spieler suchen Karten, die sie im Spiel voranbringen – Glitzereffekte und Zustand sind ihnen gleich.

Bei Pokémon dominiert die erste Gruppe. „Bei Pokémon tummeln sich zu 90 Prozent Sammler – die Leute wissen teilweise gar nicht, wie man damit spielt“, so Kauf. Das erklärt, warum bei Pokémon vor allem Nostalgie, Motiv und Seltenheit über den Preis entscheiden, weniger die Spielstärke.

Welche Sets gefragt sind – und warum

An der Spitze der Beliebtheitsskala stehen die alten Karten: das erste Set mit dem ikonischen Glurak, die Blaupause für den ganzen Markt. Doch auch jüngere Sets haben sich einen Namen gemacht. Als Maßstab des modernen Sammelns gilt „Evolving Skies“ aus dem Jahr 2021. Das Set ist seit 2023 vergriffen, versiegelte Sammelboxen kosten inzwischen mehrere tausend US-Dollar. Seine begehrteste Karte, die alternative Illustration von Nachtara-VMAX (in der Szene „Moonbreon“ genannt), ist zum Sinnbild der modernen Jagd nach seltenen Karten geworden.

Ein zweites Beispiel ist „Pokémon 151“ von 2023, das die 151 Ur-Pokémon neu in Szene setzt und rein von der Nostalgie der ersten Generation lebt. Weil es nie eine reguläre Box mit 36 Päckchen des Sondersets gab, ist versiegelte Ware knapper – das stützt die Preise. Auffällig auch: Die japanische Fassung erschien früher als die englische und legte im Wert stärker zu. Generell gilt: Japanische Sets haben oft niedrigere Stückzahlen und halten ihren Wert besser. Umgekehrt tun sich massiv überproduzierte moderne Sets schwer – wer versiegelt kaufen und halten will, sollte die gedruckte Menge im Blick haben.

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Wie lange ein Set gedruckt wird – und warum der Zeitpunkt zählt

Ob ein Kauf aufgeht, hängt stark vom Zeitpunkt ab. „Alle Hersteller haben einen Rahmen von ein bis zwei Jahren, in dem sie neue Sets nachdrucken“, erklärte der Experte von Cardmarket im Interview. Danach wird die Produktion meist eingestellt. Wer direkt zum Erscheinen kauft und auf steigende Preise hofft, hat oft das Nachsehen: Ist die Nachfrage hoch, druckt der Hersteller nach – und das Angebot schwillt an. Wer dagegen eine Karte kauft, die schon einige Jahre auf dem Markt ist, muss kaum noch mit frischem Nachschub rechnen.

Für Anleger heißt das: Zum Marktstart kauft man ins größte Angebot und in den größten Hype hinein. Interessanter wird es, wenn ein Set aus dem Druck läuft. Dann versiegen die Bestände, und gefragte Karten wie die seltenen Alternativ-Illustrationen ziehen im Preis an. Auch Nachdrucke wirken auf den Wert – vor allem bei Karten, die eher für das Spiel als für die Vitrine zählen. „Je mehr die Karte mit Turnierspiel zu tun hat, desto mehr drückt es den Preis, weil das Interesse dann nicht auf dem Sammlerwert liegt – und dann ist die neue Karte genauso gut wie die alte“, erklärte Kauf. Bei Pokémon, wo Sammler den Ton angeben, zählt deshalb vor allem, ob eine Karte selten und vergriffen ist.

Pull-Rates: Wie die Trefferquote den Preis macht

Ein zentraler Hebel im Hintergrund ist die sogenannte Pull-Rate – die Trefferquote, mit der eine bestimmte Karte in einem Päckchen steckt. Je seltener eine Karte gedruckt wird, desto niedriger ihre Trefferquote und desto höher meist ihr Preis. Das „Moonbreon“ etwa findet sich nach Auswertungen der Sammler-Community im Schnitt nur in einem von etwa 2.000 Päckchen – ein Grund für seinen hohen Kurs.

Wie stark die Wahrscheinlichkeit den Markt steuert, zeigt Kauf am Rechenexempel der Händler. „Wenn ein Shop-Betreiber einen Booster für 3 Euro ersteht, weiß er, dass es zu einem Prozent möglich ist, dass eine Karte drin steckt, die 50 Euro wert ist, zu 50 Prozent eine Karte, die Cents wert ist, und so weiter“, erklärte er. Läden öffnen deshalb massenweise Päckchen, fischen die teuren Karten heraus und verkaufen sie einzeln – so lange, bis der Markt gesättigt ist. „Das machen die Shops dann so lange, bis die Nachfrage gedeckt ist und es sich nicht mehr auszahlt“, so Kauf. Das Ergebnis: Häufige Karten bleiben billig, seltene behalten ihren Preis.

Das neue Jubiläumsset führt das anschaulich vor. In jedem Päckchen steckt garantiert eines von 30 Pikachu-Motiven – dieses Angebot ist von vornherein groß und taugt kaum zum Spekulieren. Die eigentlich raren Stücke sind die neuen Karten der Sonderkategorie „Futuristic Rare“ mit Mewtu und Mew. Für Anleger folgt daraus eine unbequeme Wahrheit: Päckchen aufzureißen, um gezielt eine teure Karte zu ziehen, geht selten auf – eine Sammelbox kostet oft mehr, als am Ende darin steckt. Wer eine bestimmte Karte will, kauft sie besser einzeln; wer auf den Wert setzt, hält versiegelte Ware ungeöffnet.

Warum die Bewertung über den Preis entscheidet

Ob eine Karte 50 Euro oder eine halbe Million wert ist, entscheidet neben der Seltenheit vor allem der Zustand. Deshalb lassen immer mehr Sammler ihre Karten professionell prüfen und benoten – im Fachjargon Grading. Marktführer ist das US-Unternehmen PSA. Es bewertet Karten auf einer Skala von eins bis zehn und schweißt sie anschließend in eine versiegelte Hülle ein. Eine Bestnote hebt den Wert oft drastisch: Ein Glurak aus dem ersten englischen Set von 1999 bringt als PSA 10 rund 550.000 US-Dollar, eine Note darunter sind es je nach Karte nur noch 45.000 bis 80.000. Den Wert ihrer Note kennt auch PSA und lässt sich das Grading je nach Kartenwert bezahlen.

Wie stark die Nachfrage nach solchen Bewertungen anzieht, zeigt der Schritt von PSA nach Europa: Im Sommer 2026 nahm das Unternehmen in Frankfurt am Main sein erstes vollwertiges Bewertungszentrum auf dem europäischen Festland in Betrieb – zunächst für ausgewählte Partner. Zuvor mussten europäische Sammler ihre Karten über den Atlantik schicken, mit Zoll, Wartezeit und Risiko.

Pokémon – die Risiken des Investments

Ein sicheres Investment sind Pokémon-Karten – egal ob geprüft, originalverpackt oder einzeln – nicht. Wer glaubt, ein paar Päckchen ins Regal zu legen und damit die Rente zu sichern, verkennt das Risiko. Der Markt schwankt heftig: Nach dem Hype der Pandemiejahre brachen die Preise 2023 ein, ehe sie sich erholten. Die teuersten Karten sind fast immer Einzelfälle: extrem rar, tadellos erhalten, lückenlos belegt – und oft aus prominentem Vorbesitz. So eine Kombination lässt sich kaum nachbauen. Für gewöhnliche Karten dagegen droht bei den derzeit riesigen gedruckten Mengen eher ein Überangebot.

Dazu kommen die bekannten Nachteile der Anlageklasse: Erst muss sich ein Käufer finden, der den Wunschpreis zahlt. Fälschungen sind ein Thema. Feuchtigkeit und Hitze können eine Karte wertlos machen. Lagerung und Versicherung kosten Geld. Und die Schwankungen werden leicht unterschätzt.

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Vor allem aber braucht es Wissen. „In jedem Spiel kann man Karten finden, die sich als Investment eignen, wenn man sich genug mit dem Spiel und den treibenden Kräften dahinter beschäftigt“, sagte Kauf. Ohne gründliche Recherche übersieht man leicht das entscheidende Detail – die falsche Edition, den anstehenden Nachdruck, den überschätzten Zustand.

Bleibt die Frage, ob der Rekordrausch trägt oder die nächste Blase ist. Sicher ist nur: Der 30. Geburtstag dürfte den Markt vorerst weiter befeuern – nach oben wie nach unten.