Bestandsübernahmen Wie Policen Direkt mit Asset Deals wachsen will

Erst Mitte Februar hatte Policen Direkt berichtet, mit VIS Versicherungsmakler und Secura Gumpp zwei weitere Maklerhäuser übernommen zu haben. Jetzt teilt die Frankfurter Maklergruppe mit, daneben auch bei Asset Deals kräftig zu wachsen. So übernahm das Unternehmen im vergangenen Jahr pro Woche durchschnittlich einen neuen Bestand. Der jeweilige Courtage-Umsatz lag dabei zwischen 5.000 und 400.000 Euro pro Jahr. Die ebenfalls übernommenen Kunden sind zu 90 Prozent Privatleute. Beraten und betreut werden sie nun je nach Wunsch entweder vor Ort oder mit einem hybriden Konzept von Frankfurt aus.

Philipp Kanschik, Policen Direkt

„Entscheidend für unser starkes Wachstum waren im vorigen Jahr Empfehlungen“, erklärt Philipp Kanschik. „Unsere Makler sehen, dass ihre Kunden bei uns in guten Händen sind und empfehlen uns anderen Maklern weiter“, so der verantwortliche Geschäftsführer bei Policen Direkt weiter. Konkret komme die Hälfte der neu akquirierten Bestände über Empfehlungen von Maklern zustande, die ihren Bestand in der Vergangenheit an Policen Direkt übertragen haben. Darüber hinaus würden viele Makler über Webinare, sowie die Websites Maklerkauf.de und Maklerpartnerschaft.de auf das Angebot der Frankfurter aufmerksam.

Weiterhin exponentielles Wachstum erwartet

Versicherungsmakler können sich bei Policen Direkt zwischen dem klassischen Bestandsverkauf, zwei Verrentungsmodellen und der Kombination eines der Verrentungsmodelle mit einer Übergangsphase entscheiden. Für Letzteres entschieden sich zuletzt etwa 60 Prozent der Makler. „Dieses Modell bietet den Vorteil, dass der Verkäufer und wir als Nachfolger in einer Übergangsphase zusammenarbeiten. Dies verringert den Bestandsabrieb in der Rentenphase“, sagt Efstratios Bezas, Leiter der Abteilung Maklernachfolge bei Policen Direkt. Die Dauer der Übergangsphase könne der Verkäufer dabei jeweils frei wählen.

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl an Zukäufen erwartet Policen Direkt im Geschäftsbereich Maklernachfolge / Asset Deals für dieses und nächstes Jahr, dass sich die Umsätze wie bereits 2020 und 2021 jeweils etwa vervierfachen. „Wir rechnen aufgrund der demographischen Situation im Maklermarkt weiterhin mit exponentiellem Wachstum“, so Kanschik. „Unsere Prozesse in der Bestandsübertragung sind weitestgehend automatisiert, sodass wir in der Lage sind, dieses Wachstum zu verarbeiten und die Bestände effizient zu übertragen. Zudem haben wir unser Beraterteam deutlich aufgestockt.“