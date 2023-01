Versicherungsmakler Policen Direkt und GGW übernehmen weitere Maklerbetriebe

Die Policen Direkt Maklergruppe wächst um vier weitere Maklerunternehmen im Großraum Stuttgart. Mit Wirkung zum 1. Januar wurden die Firmen Weik Versicherungsmakler und Börner & Partner Teil der Frankfurter Firmengruppe. Bereits kurz zuvor übergaben die Firmen O&K Finanzservice und Asscom Versicherungs- und Finanzmakler die Betreuung ihrer Kunden an AVW in Fellbach bei Stuttgart, einem der Standorte der Maklergruppe. Alle Mitarbeiter wurden von AVW übernommen und stehen ihren Kunden weiter zur Verfügung.

Durch die aktuellen Zukäufe im Südwesten setze die Policen Direkt Maklergruppe den eigenen Expansionskurs fort. Hierbei liege der Fokus auf dem Auf- und Ausbau bestehender Maklerunternehmen der Gruppe sowie der Gewinnung neuer, strategischer Standorte und Kompetenzen. Aktuell werden an deutschlandweit neun Standorten mehr als 15.000 Kunden des deutschen Mittelstands beraten. Die Maklergruppe hat Standorte in Frankfurt, Stuttgart, Augsburg, Aschaffenburg, Limburg, Düsseldorf, Bad Oeynhausen, Kaufbeuren und Pirna.

Eine ähnliche Wachstumsstrategie verfolgt auch die im Jahr 2020 von Tobias Warweg gegründete GGW Group aus Hamburg. Sie übernimmt dazu aktuell die inhabergeführte NDB Gruppe, ein in Nordholland ansässiger Versicherungsmakler und Assekuradeur. Damit starte nicht nur die NDB Gruppe eine neue Wachstumsphase ihrer Unternehmensentwicklung. Auch GGW expandiere durch den Zusammenschluss in ein weiteres europäisches Nachbarland, das strategisch wichtig sei. Im Rahmen des Zusammenschlusses mit der GGW Group wird die NVO-Gruppe mit Sitz in Südholland ebenfalls Teil der NDB Gruppe. Die niederländische Finanzmarktaufsicht muss die Transaktion noch genehmigen.