Versicherungsvertrieb Policen Direkt übernimmt ersten Maklerbetrieb in Bayern

Die Frankfurter Policen Direkt-Gruppe erwirbt seit sechs Jahren deutschlandweit die Bestände von Versicherungsmaklern, denen sie unter anderem Rentenmodelle als Nachfolgelösung anbietet. In diesem Geschäftsbereich will der Marktführer im Zweitmarkt für Lebensversicherungen jetzt stark wachsen. Dazu hat Policen Direkt nach den Firmen VIS Versicherungsmakler und Immobilien-Service aus Nordrhein-Westfalen nun auch seinen ersten Maklerbetrieb in Bayern übernommen: Secura Gumpp aus Stadtbergen-Leitershofen im schwäbischen Landkreis Augsburg gehört seit Jahresbeginn ebenfalls zu der Firmengruppe, deren insgesamt etwa 200 Mitarbeiter ein Bestandsvolumen von rund einer Milliarde Euro in Versicherungen verwalten.

„Wir sind sehr froh, dass Secura Gumpp Teil der Policen Direkt Maklergruppe geworden ist. Der Standort bei Augsburg ist attraktiv und das Unternehmen hat ein gut aufgestelltes Team mit welchem wir gerne gemeinsam in die Zukunft gehen. Auch bleibt Siegfried Gumpp der Gesellschaft und den Mandaten weiterhin erhalten“, erklärt Ernesto Knein. Der Geschäftsführer der Policen Direkt Maklergruppe ist nun auch Aufsichtsratsvorsitzender bei dem Unternehmen, das Gumpp weiterhin als Vorstand führt. „Wir sind uns sicher, dass Policen Direkt und wir mit dieser Entscheidung eine dauerhafte Win-Win Situation für unsere Mandanten, wie auch unsere Mitarbeiter gefunden haben“, kommentiert der Chef des 1992 gegründeten Maklerbetriebs.