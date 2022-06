2. Standort in Bayern Policen Direkt übernimmt OHV Versicherungsmakler

Im Februar kaufte die Policen Direkt Maklergruppe den Versicherungsmakler Secura Gumpp aus Stadtbergen in Bayern (DAS INVESTMENT berichtete). Nun gibt das Unternehmen eine weitere Firmenübernahme in Bayern bekannt.

Policen Direkt hat nach eigenen Angaben alle Geschäftsanteile des OHV Versicherungsmaklers aus Goldbach bei Aschaffenburg aufgekauft. Das im Jahr 1992 gegründete Maklerhaus betreut sowohl Gewerbe- als auch Privatkunden.

Für Policen-Direkt-Geschäftsführer Ernesto Knein ist die Einkaufstour damit noch lange nicht vorbei. „Auch in der zweiten Jahreshälfte steht bei uns alles auf Expansionskurs und wir möchten zum einen den Standort in Aschaffenburg erweitern und zum anderen weitere Standorte in Metropolregionen erschließen“, erklärt er.