Unternehmensnachfolge Maklerbestände mit 20 Millionen Euro Prämienvolumen verkauft

Die Policen-Direkt-Maklergruppe vermeldet aktuell die Übernahme von 32 Beständen im zweiten Quartal. Damit erwerben die Frankfurter ein Prämienvolumen von insgesamt etwa 20 Millionen Euro bei laufenden Courtageeinnahmen von 1,65 Millionen Euro. Die entsprechenden Versicherungen von Privat- und Gewerbekunden werden als Asset Deal einzeln auf den Käufer übertragen.

Fokus auf kleine und mittelgroße Bestände

Seit Jahresbeginn erwarb das seit 2016 auf den Aufkauf von Vertragsbeständen beziehungsweise ganzer Maklerbetriebe in Deutschland spezialisierte Unternehmen außerdem bereits drei Maklerhäuser per klassischer Firmenübernahme: VIS Versicherungsmakler aus Bad Oeynhausen, Secura Gumpp aus Stadtbergen bei Augsburg und OHV Versicherungsmakler aus Goldbach bei Aschaffenburg.

Philipp Kanschik © Policen Direkt

Damit sei man mittlerweile „der Marktführer für die Übernahme von Beständen kleinerer und mittelgroßer Makler in Deutschland“, sagt Philipp Kanschik. „Unsere Zielgruppe für Asset Deals sind selbständige Makler und Maklerhäuser mit maximal fünf Mitarbeitern, deren Fokus auf Privat- und kleineren Gewerbekunden liegt“, so der für die Übernahmen verantwortliche Geschäftsführer der Policen-Direkt-Maklergruppe.

Diese Kriterien träfen auf den Großteil der registrierten Versicherungsmakler in Deutschland zu, so Kanschik weiter. Policen Direkt bietet Vermittlern ohne Nachfolger auf dem Chefsessel unter anderem Rentenmodelle an. Anders als größere Firmen mit Umsätzen in Höhe sieben- bis achtstelliger Eurobeträge werde diese Maklergruppe von vielen Investoren und anderen Aufkäufern bislang kaum beachtet.

PMA wird Makler im Heilwesengeschäft

Aktuell hat auch der Maklerpool PMA mitgeteilt, dass er zum 1. Juli die auf Apotheker, Ärzte und Zahnärzte spezialisierte FHB Finanzberatung für Heilberufe aus Esslingen übernommen hat. Damit betreuen die Münsteraner jetzt rund 1.500 Apotheken in sämtlichen Fragen zu Versicherungen, Kapitalanlage und Altersvorsorge. Mit den übernommenen FHB-Experten erweitere sich das Service-Angebot zudem um betriebswirtschaftliche Themen.