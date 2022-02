In Ostwestfalen Policen Direkt erweitert sein Makler-Portfolio

Policen Direkt setzt seine Akquise-Strategie fort und übernimmt den Versicherungsmakler VIS. Bereits im Januar 2019 hatte der Zweitmarktpolicen-Experte den Versicherungsmakler am Seestern gekauft. Im Februar 2021 folgte der Makler Bergemann ins Portfolio. Zurzeit hat die Gruppe Standorte in Frankfurt am Main, Stuttgart, Limburg, Düsseldorf und London. Sie beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und verwaltet ein Bestandsvolumen an Versicherungen in Höhe von einer Milliarde Euro.

Die VIS Versicherungsmakler und Immobilien-Service mit Sitz in Bad Oeynhausen beschäftigt derzeit ein Team von fünf Mitarbeitern. „Gerade die Bereitschaft der Verkäufer, nach der Veräußerung weiter für die Gesellschaft aktiv zu bleiben und mit Policen Direkt den Standort gemeinsam weiter auszubauen, ist für unsere Strategie ein großer Vorteil“, sagt Ernesto Knein, Geschäftsführer von Policen Direkt. „Zudem haben die Gespräche auf Augenhöhe und die außerordentlich kooperative Unternehmenskultur bei VIS uns deutlich gezeigt, dass wir sehr gut zusammenpassen und gemeinsam die richtige Entscheidung getroffen haben.“