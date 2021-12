Gerald Mützel Policenwerk Assekuradeure ernennt Geschäftsführer

Mit Gerald Mützel bekommt die Versicherungsgesellschaft Policenwerk Assekuradeure einen weiteren Geschäftsführer.



Mützel ist seit über 30 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. In den 90er Jahren gründete er Mützel Versicherungsmakler, welches er bis Januar 2016 führte. Nachdem er seine Firma 2016 verkaufte, gründete er Beratungsunternehmen Mützel & Freund und Next Level Group und übernahm dort die Geschäftsführung. Im November 2017 wechselte er zu Charge It Mobility und hatte dort die Position als Prokurist, operativer Chef und Leiter Geschäftsentwicklung inne.



An der Führungsspitze von Policenwerk unterstützt Mützel den Geschäftsführer Joachim Hillenbrand.