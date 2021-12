Redaktion 05.06.2018 Lesedauer: 1 Minute

Politik gegen „Gentrifizierung“ Justizministerin will Mietpreisbremse stärker anziehen

Um die steigenden Mieten in Deutschlands Großstädten zu begrenzen, hat Justizministerin Katarina Barley jetzt einen Referentenentwurf in die Ressortabstimmung geschickt. Die Sozialdemokratin will die von ihrem Amtsvorgänger Heiko Maas eingeführte Mietpreisbremse nachbessern und ausweiten.