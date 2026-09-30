Mehr als 2 Millionen Dollar für eine Frage: Bleibt Friedrich Merz bis Jahresende im Amt? Was die Wetten antrieb – und warum Anleger hierzulande nicht mitbieten dürfen.

Ein Kanzler hat eigentlich keinen Börsenkurs. Friedrich Merz schon – und im September zog sein Kurs kräftig an. Auf der Prognosemarkt-Plattform Polymarket handeln Nutzer Kontrakte auf die Frage, ob Merz bis Jahresende aus dem Amt scheidet. Am 15. September, kurz nach 21 Uhr, kostete der Ja-Kontrakt rund 33 Cent. Der Markt hielt einen Rücktritt damit für etwa so wahrscheinlich wie eine Eins oder Zwei beim Würfeln. Das zeigt eine Auswertung des „Handelsblatts“, die den Kursverlauf anhand stündlicher Daten rekonstruiert hat.

Das Prinzip ist einfach. Wer richtig liegt, erhält pro Kontrakt einen US-Dollar, wer falsch liegt, geht leer aus. Der Preis eines Kontrakts, irgendwo zwischen null und einem Dollar, gilt als eingepreiste Wahrscheinlichkeit. Abgewickelt wird über eine Kryptowährung, deren Wert an den Dollar gebunden ist.

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Jede Schlagzeile ein Kurssprung

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, bei der die CDU deutlich Stimmen verlor, stand der Kurs bei 17,5 Cent. Am Abend des 14. September berichtete Table-Media, Merz wolle dem CDU-Präsidium nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin indirekt die Vertrauensfrage stellen. Noch am selben Abend stieg der Kurs auf mehr als 24 Cent.

Am nächsten Tag dementierte die Parteizentrale den Bericht. Wenige Stunden später sagte Merz seine Reise zur UN-Generaldebatte in New York ab, seine Präsenz sei in Berlin erforderlich. Höher als zu diesem Zeitpunkt stand der Kurs nie: rund 33 Cent. Polymarket reagierte prompt und eröffnete am selben Abend zwei weitere Märkte auf einen vorzeitigen Abgang bis Ende September beziehungsweise Oktober.

Plötzlich Umsatz

Mit dem Kurs stieg der Einsatz. Im ursprünglichen Markt, der auf ein Aus bis Jahresende setzt, wurden nach Berechnungen des „Handelsblatts“ bis Ende September insgesamt 2,2 Millionen US-Dollar umgesetzt. Allein im September kam mehr als eine halbe Million hinzu, 15-mal so viel wie in den Monaten Mai bis Juli. Für den September zählte die Wirtschaftszeitung mehr als 2.800 Transaktionen und zahlreiche neue Konten. Der kurzfristig eröffnete September-Markt erreichte in rund zwei Wochen knapp 400.000 US-Dollar.

Zwei Wochen nach dem Höchststand ist von der Aufregung wenig übrig. Der Ja-Kontrakt kostet wieder rund 12 Cent, ungefähr so viel wie im Juli. Dazwischen lag ein Schulterschluss: Am 16. September stellten sich die acht CDU-Regierungschefs der Länder öffentlich hinter Merz. Ein Herausforderer fand sich nicht. Weder Hendrik Wüst noch Markus Söder brachten sich als Alternative in Stellung.

Mitbieten verboten

Wirtschaftlich ähneln die Kontrakte binären Optionen: Am Ende steht ein fester Betrag oder nichts, gehandelt werden kann bis zur Fälligkeit. Das brachte Polymarket in den USA schon einmal Ärger ein. 2022 zahlte die Plattform in einem Vergleich mit der Terminmarktaufsicht CFTC 1,4 Millionen US-Dollar. Der Vorwurf: Sie habe binäre Optionen ohne Registrierung angeboten. Inzwischen betreibt Polymarket in den Vereinigten Staaten einen eigenen Ableger unter Aufsicht der CFTC.

In Deutschland sieht das anders aus. Für die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder sind Wetten auf politische Ereignisse, wie Polymarket sie anbietet, nicht erlaubnisfähiges Glücksspiel und damit illegal. Für Anleger hierzulande bleibt es also dabei: Ein Kanzler hat keinen Börsenkurs.