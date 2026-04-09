Es ist ein sehr sonniger Münchener Vormittag im März, und Alexandra Handerer strahlt mit ihm um die Wette. Sie kommt gerade vom berühmten Viktualienmarkt, ein Lieblingsort in ihrer Heimatstadt. „Ich bin ein Münchener Kindl“, sagt sie und packt edle Florentiner auf den Tisch, die sie vor dem Gesprächstermin noch gekauft hat.

Die Geste soll Wertschätzung für das Gegenüber ausdrücken. Handerer ist kundenorientiert, auch wenn ihr kein Kunde gegenübersitzt. Die Frau in den 40ern, die in jungen Jahren Theaterwissenschaften und spanische Literaturwissenschaft studierte, einen Doktortitel der Philosophie hat und als Kulturjournalistin arbeitete, ist seit zwei Jahren die möglicherweise ungewöhnlichste Figur im deutschen Versicherungsvertrieb.

Messe-Job ebnet den Weg in die Branche

Die Geschichte, wie Alexandra Handerer in die Versicherungswelt gerät, beginnt nicht mit einem Plan, und das ist ungewöhnlich für eine Frau, die von heutigen Geschäftspartnern als hochgradig strukturiert beschrieben wird. Sie beginnt mit einem Messe-Job und einem Bausparkassenvertreter, der begeistert ist von ihrer Art, auf Menschen ohne jede Scheu zuzugehen.

Im Nachgang bietet er ihr einen Handelsvertretervertrag bei der BHW Bausparkasse an. „Ich wusste gar nicht, was ein HGB-Vertrag ist“, sagt Handerer heute. „Und Interesse am Bausparen hatte ich eigentlich auch nicht“. Aber das Fixum von 24.000 Euro deckt alle ihre Kosten.

“ Ich wusste gar nicht, was ein HGB-Vertrag ist. Alexandra Handerer

Es ist das Jahr 2004. Handerer hat bereits ihre Promotion abgeschlossen — fertig mit Mitte 20. Der Journalismus, für den sie sich ausgebildet hat, ist gerade dabei, wirtschaftlich wegzubrechen, und das Goethe-Institut, das sie als nächste Station im Blick hat, bietet ihr eine schlecht bezahlte Assistentenstelle an. Sie lehnt ab. Stattdessen also die Versicherungsbranche – und das ohne Ausbildung. Damals ist das nicht einmal ungewöhnlich.

Keine Ausbildung, aber keine Angst

Was Handerer in diesen ersten Jahren auszeichnet, sind weniger Fachkenntnisse als ihre Unerschrockenheit. Sie bekommt einen Ordner mit 1.000 Kundenadressen auf den Tisch. Die Aufgabe: alle anrufen, Termine machen. Sie ist in ihrem Element.

Nach nur einem Jahr folgt der Wechsel zur WWK-Versicherung, zu der sie mit dem ganzen Team ihres damaligen Chefs geht. Nach nur einem weiteren halben Jahr dort wird ihr ein eigenes Büro angeboten. „Dreimal so groß wie meine Wohnung“, erinnert sie sich. Zeitweilig lebt sie dort buchstäblich, richtet es aufwendig ein, stellt Mitarbeiter ein und baut einen Terminierungspool auf.

Im Rückblick auf die damalige Zeit ist sie sich, wenn man nachhakt, einer Sache sehr bewusst: Was sie damals verkauft und wie sie es tut, ist, gemessen an späteren Maßstäben qualifizierter Beratung, überschaubar. Sie ist aber überzeugt, nie vollkommen ungeeignete Produkte verkauft zu haben. So lehnt sie ab, als man ihr den Vertrieb geschlossener Fonds nahelegt.

Karriere bei großen Versicherern

Handerer und ihr Büro fallen Vertretern anderer Versicherer auf. Zu dieser Zeit ist es üblich, vom Fleck weg bei der Konkurrenz neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Nach fast fünf Jahren als Agenturleiterin bei der WWK — inzwischen dank IHK-Ausbildung längst Versicherungsfachfrau — wird sie von der Signal Iduna abgeworben.

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Weiter in München leitet sie für ihren neuen Arbeitgeber als Verkaufsleiterin eine Außendienstgruppe — aus älteren Herren, wie sie sagt. Und sie ist dabei, wie so oft in ihrer Karriere, die einzige Frau und muss sich ihren Platz erkämpfen. Es gelingt mit einer „sozialen Netzwerkenergie“, wie sie es nennt. Als die Signal Iduna zwei Drittel ihrer Verkaufsleiterkollegen entlässt und der Job von acht auf drei Leute mit weniger Geld verteilt werden soll, zieht Handerer die Konsequenzen und geht.

Beim Volkswohl Bund bietet man ihr eine Stelle in der Maklerbetreuung an. Das Unternehmen arbeitet hier mit HGB-Kräften statt Angestellten. „Das war mir zunächst nicht recht“, sagt Handerer. Aber sie erkennt schnell die Vorzüge: Wer fleißig ist, wird finanziell nicht gedeckelt. Und Zweifel am eigenen Fleiß, am Erfolgswillen kennt diese Frau nicht.

Innerhalb weniger Jahre wird sie zur bundesweit erfolgreichsten Maklerbetreuerin des Unternehmens. Zweimal befördert — aber Titel ohne Mittel, wie sie sagt, zuerst Bezirksdirektorin, dann Filialdirektorin. Aus 350 betreuten Maklern werden 500. Jedes Jahr steigert sich ihr Verdienst. Zufrieden ist sie dennoch nicht.

In der Maklerbetreuung sind Vertriebsveranstaltungen Alltag – meist in schlechten Hotels und ringsum mit Maklern, die mit Produktpräsentationen vollgetaktet werden, von denen am Ende niemand etwas mitnimmt. „Das ist der Job gewesen. Und das fand ich nicht mehr zeitgemäß“, sagt Handerer.

Neuer Blick auf junge Makler

Vor etwa fünf Jahren entwickelt sich ein neues Format. Ihr Blick fällt auf eine Gruppe, die die Branche damals noch kaum systematisch anspricht: Jungmakler, die gerade anfangen, die Netzwerke suchen und keine Vorbehalte mitbringen. Handerer fragt in ihrem Bestand gezielt nach: Übernehmen eure Kinder das Geschäft? Gibt es junge Leute in euren Büros?

Die erste Veranstaltung der Reihe, die sie „Young Professionals“ nennt, kommt mit Fotoshooting, Abendveranstaltung und Übernachtungen für alle Teilnehmer daher. All das muss sie zunächst aus Kostengründen intern hart erkämpfen. Das entscheidende Prinzip dieser Veranstaltungen ist, dass nicht Handerer oder der Versicherer die Agenda diktiert. Stattdessen fragt sie die Teilnehmer vorher, was sie sich wünschen und welche Themen sie interessieren.

Sie kreiert Formate, in denen die Makler gegenseitig voneinander lernen, ihre Talente in Vorträge packen, das Gefühl haben, einen Tag mit Kollegen verbracht zu haben — statt einen Tag mit einem Versicherer ausgehalten zu haben. „Das bin ich mit so einer Energie und Leidenschaft angegangen, als wenn es meine eigene Hochzeit wäre“, sagt sie.

Für das Jungmaklernetzwerk, das bis heute besteht, wird sie anfangs von älteren Kollegen belächelt. Dann beginnen die Makler, die Veranstaltungen auf Social Media zu posten, und immer mehr wollen in die Gruppe. „Und dann haben sie nicht mehr gelacht“, sagt Handerer. „Dann ging der Neid los.“

Scheitern an internen Widerständen

Es ist ein Muster, das die Münchenerin im Lauf des Gesprächs immer wieder beschreibt, ohne je klagend zu klingen. Erfolg erzeugt Sichtbarkeit. Sichtbarkeit erzeugt Druck. Druck erzeugt, in einer Umgebung mit schwacher Führung, Neid. Und der ist — das ist zumindest ihre bittere Erkenntnis — in der Versicherungswelt nicht selten das Ende erfolgreicher Karrieren.

„Als Frau war ich eine von drei Führungskräften von 40, zudem die Jüngste“, sagt sie. Was folgt, ist eine langsam eskalierende Dynamik. Handerer hat keine Ambitionen auf einen Aufstieg — sie will ihren Job weitermachen, der ihr Kreativität, Gestaltungsspielraum und Einkommenswachstum ermöglicht. Aber ihr Erfolg wird zum Problem für andere, so sieht sie es – für ältere Kollegen, die nicht die gleichen Ambitionen, das gleiche Engagement haben, und für eine Führungsebene, die nicht stark genug ist, das zu managen. Stattdessen wird auch die HGB-Vergütung gedeckelt.

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Die Kündigung, die dann im September 2023 kommt — von heute auf morgen nach acht Jahren – beschreibt sie als „brutal“. Menschlich enttäuscht und getroffen ist es für die innere Entwicklung dennoch nur noch die Formalisierung eines Prozesses, der längst begonnen hat. Die ständigen Auseinandersetzungen mit ihren männlichen Vorgesetzten führen zu einer Verschiebung der Perspektive. „Ich habe erkannt, dass ich aufhören muss, Mentoren zu suchen. Dass ich der Mentor bin für andere,“ sagt Handerer.

Ein Mensch, der ihr besonders in dieser Zeit mit Rat und Tat zur Seite steht, ist Isabelle Leble. Sie ist Führungskraft in der Tourismusbranche und hat mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen wie Handerer. Kennengelernt haben sich die Karrierefrauen beim Taekwondo, bei einem Trainingscamp auf einem Kreuzfahrtschiff teilen sie sich ein Zimmer. „Sie ist sehr ehrgeizig, hat ein Herz für Menschen, aber wenn sie sich selbst zu sehr ernst nimmt, hole ich sie runter“, sagt Leble.

Auf keinen Fall ein „Weiter so“

Damals muss Alexandra Handerer aber erst mal nachdenken. Die Angebote von anderen Versicherern, die ihre Arbeit verfolgt haben, von Pools und Vertrieben kommen nach der Kündigung sofort. Der Preis scheint ihnen egal zu sein. Aber Handerer sagt Nein. „Ich hätte mein Fähnchen nur umstecken müssen, aber dann wäre der ganze Mist von vorne losgegangen, und das wollte ich nicht mehr.“

Handerer nutzt die mehrmonatige Kündigungsfrist zum Neuanfang. Was dabei entsteht, ist ein Modell, für das es in der deutschen Versicherungslandschaft schlicht keine Schublade gibt. Kein Pool, kein Vertrieb, kein Makler — aber in gewissem Sinne von allem etwas. Handerer betreut als Bindeglied Makler im Rahmen von Direktanbindungen und Poolkooperationen mit mehreren Versicherungsgesellschaften und bietet darüber hinaus Mentoring- und Coaching-Programme für junge Makler an. Quasi nebenbei ist sie auch noch selbst Maklerin. Sie nennt sich: Deutschlands erste freie Maklerbetreuerin.

Was die freie Maklerbetreuerin macht

Es ist eine Selbstbeschreibung, die zu ihrem ausgeprägten Selbstbewusstsein passt. Der Name für ihre Tätigkeit ist keine gängige Berufsbezeichnung, mehr ein Markenname. Formal betrachtet kommt das, was sie als Selbstständige tut, wohl dem Profil einer Unternehmensberaterin nahe. „Ich habe mir meinen Job selbst kreiert, weil ich keinen gefunden habe, der mich hält“, sagt Handerer.

Die Makler, mit denen sie zusammenarbeitet, haben eigene Anbindungen an die Versicherer. Handerer agiert wie eine Einkaufsgemeinschaft, die andere Deals für das Maklernetzwerk verhandeln kann als ein Einzelmakler. Das gilt auch für die Anbindungen an Pools oder Rabatte bei technischen Dienstleistern. Die Vergütung läuft über Overheads der Gesellschaften und Pools — nicht über Gebühren der Makler. Das ist ihr wichtig: „Der Makler kriegt ja die gleiche Provision wie vorher, weil ich ihm nichts wegnehme.“

Die Makler bekommen jemanden, der bei einer schwierigen BU-Voranfrage nicht das Formular in den digitalen Postkorb schickt und auf Antwort wartet, sondern zum Hörer greift, weil er den Risikoprüfer persönlich kennt. Jemanden, der weiß, welches Unternehmen bei welcher Gesundheitshistorie Spielraum hat, und der für den Makler Türen öffnet, von denen dieser ohne persönliche Netzwerke gar nicht wüsste, dass es sie gibt. Handerer: „Ich bin quasi die Antithese. Ich kümmere mich genau um den ganzen Kram, den eigentlich keiner machen will. Und dadurch erreiche ich eine hohe Qualität.“

Für die Versicherer bedeutet das Konzept: Sie bekommen jemanden, der völlig unabhängig empfiehlt, weil er keiner Gesellschaft verpflichtet ist, und der Makler bringt, die sonst womöglich nicht kämen. Jemanden, der aktiv arbeitet, statt nur Systeme bereitzustellen, und jemanden, der Makler dabei begleitet, Bestand aufzubauen.

Mit welchen Gesellschaften sie zusammenarbeitet, will Handerer im Detail nicht erzählen. Man kann nur mutmaßen, dass sie es sich leisten kann, wenn sie sagt: „Mit manchen Unternehmen würde ich nie arbeiten, egal wie viel die mir oder den Maklern zahlen.“

“ Mit manchen Unternehmen würde ich nie arbeiten, egal wie viel die mir oder den Maklern zahlen. Alexandra Handerer

Ein zweites Standbein

Neben der operativen Maklerbetreuung — dem Einreichen von Voranfragen, dem Lösen von Leistungsfällen, dem Organisieren von Schulungen — hat Handerer mit dem Mentoring und Coaching für Makler ein weiteres Standbein aufgebaut. „Um sich weiterzuentwickeln, ist oft ein Perspektivwechsel nötig“, sagt sie.

Dabei geht es ihr vor allem um die Weitergabe von Wissen, das laut Handerer strukturell im deutschen Versicherungsmarkt nicht zirkuliert, weil deren Träger, die erfahrenen Maklerbetreuer der Gesellschaften, es nicht teilen. Sie erklärt: „Es geht um die Frage, wie man sich als Makler bei einer Gesellschaft positioniert, sodass man im Leistungsfall Gewicht hat.“ Makler, die ihre Policen breit über alle Gesellschaften streuen, seien im Ernstfall schlechter dran als diejenigen, die bei wenigen Häusern bekannt sind und Bestand konzentrieren. „Darüber habe ich noch nie nachgedacht“, ist ein Satz, den sie in der Folge im Mentorng von ihren jungen Klienten immer wieder hört.

Nachhaltigkeit statt schnelle Skalierung

Was Handerer mit ihrer Arbeit verfolgt, ist ein Ziel, das in der Versicherungsbranche derzeit viel besprochen wird und noch viel seltener wirklich umgesetzt wird: Nachhaltigkeit. Nicht im grünen Sinne, sondern im strukturellen.

Sie beschreibt einen Markt, in dem junge Makler permanent Pools, Produkte und Zielgruppen wechseln und in dem Marketingkonzepte verkauft werden, die mit Leadgenerierung und übertragbaren Frameworks arbeiten. Doch Makler, die bei einem Versicherungshaus keinen Bestand aufbauen, haben im Leistungsfall keine Lobby für ihre Kunden, erklärt Handerer.

„Wir haben ganz geringe Stornoquoten“, sagt sie. „Wir haben Leute, die wissen, warum sie Partner einer bestimmten Gesellschaft sind, warum sie dort einreichen. Die haben eine Entscheidung getroffen, die dann auch zu weniger volatilen Schwankungen führt.“ Schnelles Geschäft, schnelle Skalierung, das seien Werte, die nicht zu ihr passen. An diesem Punkt kommt der Gedanke zurück an Handerers Worte, selbst Mentorin sein zu wollen.

Leidenschaft Taekwondo und die Parallelen zum Beruf

Es gibt in ihrem Leben eine Konstante, die sie bei allen Stationen begleitet und die ihr Denken über Führung, Hierarchie und Mentoring tief geprägt hat: Taekwondo. Seit 25 Jahren trainiert sie den traditionellen Kampfsport, inzwischen im hohen Schwarzgurt-Grad. Taekwondo ist, erklärt sie, eine hoch autoritäre Sportart. Es gibt eine Rangordnung, klare Regeln, absolute Disziplin. Wenn der Meister spricht, wird nicht diskutiert. Es funktioniert, weil die Autorität auf Vertrauen aufgebaut ist, nicht auf Machtausübung.

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Dieses Verhältnis — Stärke, die schützt statt kontrolliert, und Autorität, die auf echtem Vertrauen fußt — suchte sie in der Berufswelt lange vergebens. Deshalb ist der einzige echte Mentor ihres Lebens bis heute ihr Taekwondo-Großmeister.

Die eigene Rolle und der Blick auf die Branche

Früher glaubte sie, dass es der CEO eines großen Versicherers sein könnte. Bekäme sie von so jemandem heute ein attraktives berufliches Angebot, würde sie absagen. „Das reizt mich überhaupt nicht mehr“, sagt Handerer. Nicht weil sie keine Ambitionen mehr hätte, sondern weil sie glaubt, verstanden zu haben, was in dieser Konstellation immer wieder passiert: „Es gibt immer jemand über dir, der bremst. Selbst Vorstände sind nur Angestellte des Unternehmens.“

Das Thema Frauen in der Versicherungsbranche ist für Alexandra Handerer quasi gelebte Biografie. „Es gibt Führungskräfte, die haben Angst vor Frauen in diesen Positionen. Das haben mir sogar schon Männer in hohen Positionen gesagt“, erzählt sie. Ein Grund: „Wenn jemand stark ist, kannst du ihn nicht manipulieren.“ „Die meisten Führungskräfte, die ich kennengelernt habe, machen sich nicht wirklich verletzbar, sind nicht mit ihrem Team wirklich verwachsen.“ Was die Branche bräuchte, um sich zu verändern, ist aus Sicht von Handerer statt Ellenbogenmentalität ein Vertrauen in Fähigkeiten.

Doch Rachegefühle gegenüber einer Branche, in der sie sich immer wieder aufgerieben und mit Männern angelegt hat, kann Handerer sich als Selbstständige nicht leisten. Heute sagt sie: „Ich arbeite gern mit Männern zusammen“, und meint damit unter anderem Karl Loidl von der Bayerischen.

Der Key-Account-Manager organisiert unter anderem Schulungen oder die „Young Professionals Convention“ gemeinsam mit Handerer. Er sieht sich selbst als ihren Sparringspartner. Loidl charakterisiert die freie Maklerbetreuerin als „strukturiert, herzlich und willensstark“. Sie sei hochprofessionell, habe eine klare Vision und verfolge Ziele geradezu mit einer Obsession.

Bleibt die Frage, ob Alexandra Handerer sich als weibliches Vorbild, als ein Role-Model sieht? Die Antwort kommt, wie vieles im Gespräch mit ihr. ohne Zögern: „Ja“.