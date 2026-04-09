Aktive ETFs, die quantitative Modelle mit fundamentalem Research verbinden, wollen Überrenditen bieten. Wie das geht, erläutern die Experten von Columbia Threadneedle Investments.

In einem Markt voller aktiver Aktienstrategien ist es für Anleger oft schwierig, Fonds zu finden, die durch reine Aktienauswahl konsistent den Markt übertreffen. Während viele Manager entweder ein quantitatives Modell oder einen fundamentalen Ansatz nutzen, zeigt die Erfahrung: Die Kombination beider Methoden in einer liquiden und transparenten ETF-Struktur kann langfristig attraktive Ergebnisse liefern.

Der Ansatz von Columbia Threadneedle Investments:

Kombination von quantitativen Signalen und fundamentalen Erkenntnissen.

Ergänzende Stärken führen potenziell zu überlegenen Ergebnissen.

ETFs bieten eine effiziente Möglichkeit, Alpha-Chancen über ihre liquide und transparente Struktur zu nutzen.

Quantitatives und fundamentales Research für leistungsfähige Active ETFs

Active ETFs gewinnen in Europa schnell an Dynamik und bieten Anlegern Liquidität, Transparenz und Alpha-Chancen. Die Auswahl verfügbarer Strategien bleibt jedoch begrenzt.

Um echtes Alpha-Potenzial zu erschließen, greifen wir auf das breitere Fondsuniversum zurück, das eine größere Vielfalt von Ansätzen bietet. Quantitative Modelle liefern Disziplin, Konsistenz und Skalierbarkeit, während fundamentale Analyse Kontext, Nuancen und Unternehmensrisiken berücksichtigt. Diversifikation gilt hierbei auch auf der Ebene der Alpha-Quellen. Die QR Series Equity Active ETFs kombinieren diese Ansätze, um Anlegern bessere Ergebnisse zu ermöglichen.

Eine kombinierte Strategie erfordert einen klaren Prozess, der festlegt, wie quantitative Signale und fundamentale Einschätzungen zusammenwirken und Konflikte gelöst werden.

Was „Quant“ in einem Active ETF bedeutet

Quantitative Analyse wird oft missverstanden. Sie geht weit über statische faktorenbasierte Regeln hinaus und bewertet Aktien in individuell definierten Peer-Groups mit maßgeschneiderten Kriterien. Dieser industriebezogene Ansatz berücksichtigt die spezifische Dynamik jeder Aktiengruppe und passt sich täglich an veränderte Marktbedingungen an.

Wie fundamentales Research den Prozess stärkt

Quantitative Modelle erkennen Muster über große Datensätze hinweg, können jedoch die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens nicht immer in Echtzeit erfassen. Hier kommt fundamentales Research ins Spiel: Analysten liefern zusätzliche Einsichten, validieren Signale und identifizieren Risiken, bevor sie sich in den Daten manifestieren. Fundamentales Research ersetzt das Modell nicht, sondern ergänzt es als Prüfschicht.

Fallbeispiel Omnicom

Von 2019 bis 2023 zeigte Omnicom Merkmale, die unser quantitatives Modell positiv bewertete: Beim führenden europäischen Hersteller und Systemanbieter in der Bau- und Betonindustrie mit Sitz in Dänemark überzeugten Marktanteil, stabile Cashflows und Qualität. Doch gleichzeitig identifizierte unser fundamentales Research durch die Analyse der Branchendynamik und Unternehmensstrategie Risiken, die zu einem „stark unterdurchschnittlich“-Rating führten. Das Unternehmen wurde aus dem Portfolio unseres QR Series US Equity Active ETFs ausgeschlossen – bevor das quantitative Modell die Aktie später ebenfalls herabstufte.

Dynamische Anpassung an Marktrealitäten

Bei Columbia Threadneedle Investments arbeiten quantitative und fundamentale Teams eng zusammen. Quantitative Signale werden anhand aktueller fundamentaler Erkenntnisse getestet, sodass Portfolios reale Marktbedingungen widerspiegeln und gleichzeitig Downside-Risiken begrenzen.

Vom Research bis zur Entscheidung: Ein strukturierter Prozess

Der Prozess lässt sich als Kreislauf darstellen:

Research: Analyse und Bewertung des Universums mithilfe quantitativer Modelle und fundamentaler Erkenntnisse. Rank: Aktien nach Potenzial bewerten, schwache Titel ausschließen und Aktienuniversum auf die überzeugendsten Positionen reduzieren. Recalibrate: Portfolio alle sechs Monate anpassen, tägliche Überprüfung zur Risikominimierung.

Dieser Ansatz hilft, sowohl die Undurchsichtigkeit der sogenannten „Black Box“ als auch Ad-hoc-Entscheidungsfindung zu vermeiden. Dieser transparente und regelbasierte Ansatz trägt zur Liquidität eines ETFs bei – eine wichtige Überlegung für europäische Anleger, die ETFs als Kernbausteine verwenden.

Nicht alle aktiven ETFs sind gleich, und das Verständnis dafür, wie die zugrunde liegende Strategie ausgeführt wird, ist entscheidend, um den richtigen Fonds auszuwählen, der die Ziele des Anlegers erfüllen kann. Wir sind der Ansicht, dass die Kombination aus quantitativen Modellen und fundamentalem Research ein wirksamer Ansatz für Anleger ist, die überlegene Ergebnisse suchen.