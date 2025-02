Wie die neue Weltordnung Investmentchancen verändert

Die globale Investmentlandschaft steht vor einem Umbruch. Während die Spannungen zwischen den USA und China vor allem durch die neu angekündigten Zölle zunehmen, eröffnen sich für Anleger überraschende neue Chancen. Die sinkende Korrelation zwischen entwickelten und Schwellenmärkten – von einst 0,95 auf heute 0,65 – markiert dabei eine tektonische Verschiebung in der Weltordnung, die das Investieren grundlegend verändert.

„Die gewohnten Rahmenbedingungen haben an Geltungskraft verloren“, betont ein Investment-Direktor eines US-Pensionsfonds. „Die Wahrscheinlichkeit dramatischer Strukturbrüche ist viel größer als noch vor einem Jahrzehnt.“ Diese neue Realität zwingt Investoren zum Umdenken – bietet aber auch ungeahnte Möglichkeiten.

Die neue Bipolarität: Zwischen Amerika und Asien

Die USA setzen unter der neuen Trump-Administration verstärkt auf eine „America First“-Politik. „Wir erleben derzeit eine radikal wirtschaftsfreundliche Politik, die Europa dazu zwingt, seine eigene Rolle neu zu definieren“, analysiert Hendrik Leber, Geschäftsführer Portfoliomanagement. Gleichzeitig baue China zielstrebig seine Machtbasis aus, sowohl regional als auch international.

Für Investoren bedeute diese Entwicklung vor allem eines: Die Chance auf echte Diversifikation wächst. „Während man die USA gut über Indexinvestments abdecken kann, sind in Europa und Asien eher individuelle Investmententscheidungen gefragt“, erläutert Leber. Hier finden sich zunehmend Unternehmen, die in ihrer Nische Weltmarktführer sind, aber noch unter dem Radar laufen.

Friend-Shoring als neue Investmentstrategie

Eine zentrale Entwicklung ist das sogenannte „Friend-Shoring“ – die Verlagerung von Produktionen und Investitionen in befreundete Länder. Das Franklin Templeton Institute sieht darin eine Chance für Investoren, „Portfolios strategisch so zu positionieren, dass sie die mit geopolitischem Druck verbundenen Risiken mindern und gleichzeitig potenziell von Regionen und Sektoren profitieren, die mit dem Einfluss der USA oder Chinas in Einklang stehen“, betont Kim Catechis, Investmentstratege bei Franklin Templeton.

Technologie als Game Changer

Die 2020er Jahre bringen nicht nur geopolitische Veränderungen. „Wir stehen vor bahnbrechenden technologischen Veränderungen, getrieben durch Massendatenanalyse und künstliche Intelligenz“, prognostiziert Leber. In den nächsten zehn Jahren erwartet er weltweit deutliche technologische Fortschritte, besonders bei:

Künstlicher Intelligenz

Medizinischen Innovationen

Grüner Transformation

Neue Investmentchancen 2025

Die Experten sind sich einig: Die Freiheit in der Portfoliogestaltung bietet in dieser politisch unsicheren Phase große Chancen. Konkret empfehlen sie:

Gezielte Investments in technologieführende US-Unternehmen Selektive Auswahl unterbewerteter chinesischer Aktien Fokus auf europäische Nischenführer mit globaler Präsenz Beobachtung aufstrebender Märkte wie Indonesien und die Philippinen

„Unter dem Radar gibt es bevölkerungsreiche Nationen wie Indonesien oder die Philippinen, die zukünftig an Bedeutung gewinnen könnten“, merkt Leber an. Gerade in solchen Märkten könnten sich für aufmerksame Investoren interessante Opportunitäten ergeben.