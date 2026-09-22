Chefvolkswirt Thomas Kruse
Politische Börsen: Wie Portfolios heute resilient werden
„Politische Börsen haben kurze Beine“ – diese Anlegerweisheit gilt nicht mehr. Bis vor wenigen Jahren lebten wir in einer äußert effizienten, global vernetzten Wirtschaftsordnung, deren Strukturen sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt hatten. Die Produktion wurde an die günstigsten Standorte verlagert, Lieferketten wurden weltweit perfektioniert, und Unternehmen wie Verbraucher profitierten von sinkenden Preisen.