Asien rückt in den Vordergrund: Günstige Bewertungen, steigende Dividenden und Aktienrückkäufe machen die Märkte dort für Investoren immer attraktiver.

Länder wie China und Südkorea erscheinen vielversprechend mit Unternehmen, die zunehmend aktionärsorientiert agieren. Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic erklärt im Gespräch mit Host Peter Ehlers, warum er glaubt, dass Asien im globalen Portfolio mehr Gewicht verdient und welche Länder Investoren besonders im Blick haben sollten.

Doch der Blick über den Pazifik bleibt ungebrochen wichtig. In den USA schwächelt der Arbeitsmarkt, neue Zölle drohen die Inflation anzuheizen und die Politik setzt die Notenbank unter Druck. Ein Mix, der Anlegern Sorgen bereitet und gleichzeitig die Kapitalströme Richtung Asien verstärken könnte.

Weitere Themen in der Analyse:

Gibt es wirklich ein Datenqualitätsproblem in den USA?

Europa im Fokus: Warum die Zölle einzelne Branchen treffen, die EU aber trotzdem nicht in eine Rezession stürzt.

Welche Weltmarktführer in Asien „günstig“ bewertet sind

Analyse, Einschätzungen, Strategien – kompakt, sachlich und auf den Punkt.

Hier geht es zur aktuellen Episode:

Sprecher: Ivan Domjanic, CFA, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments

Host: Peter Ehlers, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin

Disclaimer:

