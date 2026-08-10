In volatilen Märkten ist entscheidend, welche defensiven Bausteine Portfolios jetzt abfedern können, so Henk-Jan Rikkerink, Multi-Asset-Spezialist bei Fidelity International.

Kupferdraht wird in Hamburg für den Versand vorbereietet: „Es geht nicht darum, Risiken grundsätzlich zu meiden, sondern sie bewusst einzugehen und in einem breit aufgestellten Portfolio auszubalancieren“, sagt Multi Asset-Stratege Henk-Jan Rikkerink.

In Kürze

Die Aussichten für Aktien bleiben positiv, besonders in Japan und ausgewählten Schwellenländern. Die Rally seit April mahnt jedoch zur Vorsicht. Wir bevorzugen Aktien gegenüber Unternehmensanleihen, deren Renditeaufschläge niedrig bleiben.

Hohe KI-Investitionen stützen die Märkte und fördern zusätzlich Themen wie steigenden Energiebedarf und den Ausbau der Stromnetze.

Rohstoffe erhalten Rückenwind von geopolitischen Spannungen und dem KI-Boom. Energienahe Rohstoffe können Portfolios stabilisieren, wenn Anleihen oder Gold weniger verlässlich wirken.

Henk-Jan Rikkerink, Leiter des

Multi Asset-Teams bei Fidelity International

Die Märkte haben ein wechselhaftes erstes Halbjahr erstaunlich gut verkraftet. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten zeigt aber, dass geopolitische Risiken die Anleger weiter begleiten werden. Gleichzeitig gibt es auch stützende Faktoren: solide Fundamentaldaten, starke Unternehmensgewinne und der Investitionsschub rund um das Thema künstliche Intelligenz.

Für die zweite Jahreshälfte 2026 stellt sich damit vor allem eine Frage: Wo finden Anleger Stabilität, wenn klassische sichere Häfen weniger verlässlich wirken und Diversifikation schwieriger geworden ist?

Energiemarkt: Entspannung ohne Entwarnung

Der wichtigste makroökonomische Faktor für die kommenden Monate ist der Schock an den Energiemärkten, ausgelöst durch die Schließung der Straße von Hormus. Unser Basisszenario geht eher von einer schrittweisen Entspannung aus als von einer schnellen Lösung des Konflikts. Höhere Inflation und eine straffere Geldpolitik dürften das Wachstum in vielen Regionen bremsen. Gleichzeitig dürfte an den Energiemärkten eine geopolitische Risikoprämie bestehen bleiben. Selbst wenn die USA und Iran eine Einigung finden sollten, wird Geopolitik ein zentrales Thema bleiben.

Welche Länder zu den Gewinnern oder Verlierern zählen, dürfte sich daran zeigen, wie gut die einzelnen Volkswirtschaften mit höheren Energiepreisen umgehen können.

Grafik 1: Globaler Wirtschaftsausblick: Basisszenarien nach Wirtschaftsregion

Quelle: Fidelity International, Mai 2026

Teile Asiens dürften den Preisdruck besonders stark spüren, da viele Länder der Region in hohem Maß auf Lieferungen durch die Straße von Hormus angewiesen sind. Mehr zu unserer Einschätzung und den Folgen für Anleger lesen Sie in unserem Asien-Ausblick.

Auch Europa ist vergleichsweise stark betroffen. Nach unserer Einschätzung ist die Europäische Zentralbank unter den großen Notenbanken am ehesten bereit, die Zinsen in diesem Jahr anzuheben, falls höhere Energiepreise und ihre Folgewirkungen das nötig machen. Gleichzeitig gerät das Wachstum in Europa unter Druck, weil steigende Energiepreise die Kaufkraft schmälern und das Vertrauen von Verbrauchern und Unternehmen belasten.

Die USA dürften sich gegenüber dem Energieschock robuster zeigen, weil sie weniger stark von Energieimporten abhängen. Gleichzeitig stützt der Investitionszyklus rund um künstliche Intelligenz weiter die Wirtschaft, stärkt die Unternehmensbilanzen und treibt die Gewinnentwicklung an.

Allerdings zeigen sich auch in den USA erste direkte Folgen des Energieschocks in der Gesamtinflation. Bleiben die Energiekosten dauerhaft hoch, könnten sich Inflationserwartungen und das Preissetzungsverhalten der Unternehmen verändern. Sollte der Konflikt erneut eskalieren, könnten die Märkte weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed einpreisen. Auch am Private-Credit-Markt bestehen Risiken, auf die wir weiter unten eingehen.

Vor diesem Hintergrund bleibt der Spielraum der Fed für Zinssenkungen in diesem Jahr begrenzt. Da die Inflation weiterhin über dem Ziel liegt, dürften die Währungshüter vorsichtig bleiben.

Solide Basis für Risikoanlagen

Trotz geopolitisch bedingter Schwankungen werden die Märkte weiter von soliden Fundamentaldaten getragen. Besonders wichtig ist dabei: Die großen US-Technologiekonzerne investieren weiterhin Milliarden in künstliche Intelligenz und stützen damit das Gewinnwachstum. Davon profitieren nicht nur Tech-Unternehmen, sondern auch Industrieunternehmen, die Rechenzentren bauen oder den steigenden Energiebedarf möglich machen.

Grafik 2: Big Tech setzt noch stärker auf KI

Quellen: Fidelity International, Bloomberg. Stand: Mai 2026

Auch immer mehr US-Unternehmen außerhalb des Technologiesektors spüren die positiven Effekte dieser KI-getriebenen Investitionen. Sie stützen die Gewinne und können die Produktivität erhöhen. Dadurch entstehen auch jenseits der großen, hoch bewerteten Technologiewerte interessante Chancen.

Die Gewinne entwickeln sich weltweit weiterhin robust. Dazu tragen der KI-Investitionsboom, teilweise zurückgenommene Handelszölle und widerstandsfähige Volkswirtschaften bei. Auch andere langfristige Themen bleiben wichtig. In Europa fließen zum Beispiel weiter Mittel in den Verteidigungssektor, weil Konflikte andauern und Lieferketten stärker ins Inland verlagert werden sollen.

Auch die Widerstandsfähigkeit der Energieversorgung rückt wieder stärker in den Fokus. Deshalb investieren die USA und Europa weiter in ihre bestehenden Stromnetze.

Grafik 3: USA – Branchen übertreffen Gewinnerwartungen

Quellen: Bloomberg, Fidelity International. Stand: Mai 2026. Höhe der Übererwartung: Prozentsatz, um den alle Unternehmen der Branche die Erwartungen übertroffen haben, Nicht nur diejenigen, die die Erwartungen tatsächlich übertroffen haben (Anteil, linke Skala).

Schwellenländer driften auseinander

Die geopolitische Unsicherheit macht eine gezielte regionale Auswahl besonders wichtig. Europäische Aktien bleiben untergewichtet, weil sie stärker unter möglichen Lieferengpässen leiden könnten und das Risiko einer Stagflation höher ist. US-Aktien profitieren dagegen vom KI-Trend und starken Unternehmensgewinnen, auch wenn Teile des Marktes bereits deutlich gestiegen sind. Japanische Aktien halten wir weiterhin für aussichtsreich: Die Gewinne sind robust, und das politische Umfeld bleibt günstig.

Schwellenländer bleiben für uns ein Bereich mit hoher Überzeugung. Ihre Aktienmärkte profitieren von mehreren Faktoren, etwa vom KI-Zyklus, einem schwächeren Dollar und einer glaubwürdigeren Wirtschaftspolitik in vielen Ländern.

Der Konflikt im Iran trifft die Schwellenländer jedoch sehr unterschiedlich. Rohstoffexporteure in Lateinamerika profitieren, während Energieimporteure unter Druck geraten. Das gilt besonders für asiatische Volkswirtschaften, die auf Lieferungen durch die Straße von Hormus angewiesen sind.

Gerade bei Schwellenländern kommt es deshalb noch stärker auf die richtige Auswahl an. Brasilien gehört zu den möglichen Gewinnern steigender Energiepreise. Die Aktien sind attraktiv bewertet und könnten zusätzlich von geldpolitischer Lockerung profitieren. Südafrika punktet mit einer robusten Binnenwirtschaft und Rückenwind durch Rohstoffe. Auch Teile Asiens bleiben trotz der Belastungen an den Energiemärkten interessant, etwa Korea. Dort unterstützen der Halbleiterzyklus und Reformen in den Unternehmen die Entwicklung.

Sichere Häfen neu denken

Mit dem makroökonomischen Umfeld verändert sich auch die Rolle der Diversifikation. Höhere geopolitische Risiken und eine stärker zersplitterte Weltordnung setzen traditionelle Stabilitätsanker unter den Anlageklassen unter Druck. Anleger können sich deshalb nicht mehr darauf verlassen, dass ein einzelner Vermögenswert ihr Portfolio in Stressphasen schützt. Umso wichtiger ist eine Mischung aus verschiedenen defensiven Bausteinen, die Portfolios in Stressphasen stabilisieren können.

Der US-Dollar zum Beispiel wirkt langfristig nicht mehr so attraktiv wie früher, weil die US-Politik unberechenbarer geworden ist. Gold hat sich während des Konflikts überraschend schwach entwickelt. Trotzdem bleiben wir positiv für das Edelmetall, weil die grundlegenden Treiber intakt sind.

Gold kann hilfreich sein, wenn die Inflation Anleihen belastet. Zudem kann es Portfolios breiter aufstellen, wenn sich Anleihen und Aktien stärker im Gleichlauf bewegen und damit weniger Diversifikation bieten. Auch ein schwächerer US-Dollar und sinkende Realzinsen können Gold stützen.

Grafik 4: Asset-Renditen in vier Marktszenarien

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Quelle: Fidelity International, Bloomberg, April 2026. Basierend auf wöchentlichen Renditen von Januar 1977 bis April 2026.

Rohstoffe können Portfolios stabilisieren, wenn die Inflation länger erhöht bleibt. Das gilt besonders für energienahe Rohstoffe, die auch bei geopolitischen Risiken helfen können. Gleichzeitig können sie ausgleichend wirken, wenn langlaufende Anleihen unter Druck stehen. Sollten im weiteren Jahresverlauf wieder stärkere Wachstumssorgen aufkommen, könnten langlaufende Staatsanleihen jedoch erneut als Gegengewicht zu Aktien an Bedeutung gewinnen.

Auch bei Unternehmensanleihen bleiben wir vorsichtig, weil die Renditeaufschläge die makroökonomischen Risiken nur begrenzt ausgleichen. Hochzinsanleihen erscheinen attraktiver als Investment-Grade-Anleihen, vor allem bei kürzeren Laufzeiten und höherwertigen Emittenten. Ihr Reiz liegt derzeit aber vor allem in den laufenden Erträgen, weniger im zusätzlichen Kurspotenzial.

Hochzinsanleihen bleiben Carry-Investments, Spreads bleiben eng

Quellen: Bloomberg, Fidelity International, Optionsbereinigte Spreads nach Bloomberg-HY-Indizes. Stand: April 2026.

Auch bei Private Credit zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Anlageklasse steht zuletzt unter Druck, vor allem weil sich der Kreditzyklus gedreht hat und die Ausfallraten steigen. Diese Ausfälle konzentrieren sich bislang aber vor allem auf bestimmte Marktsegmente. Besonders genau beobachten wir etwa Kredite an Software- und Technologieunternehmen.

Insgesamt sehen wir bei Private Credit eher begrenzte als systemische Risiken. Kapitalzuflüsse und Fundamentaldaten bleiben stabil. Relativ defensivere Bereiche dürften besser durch die kurzfristigen Belastungen kommen, zum Beispiel Kredite an mittelgroße Unternehmen mit strengeren Kreditstandards, erfahrenen Managern und breit diversifizierten, besicherten Finanzierungen.

Fazit

Die Märkte haben sich im volatilen ersten Halbjahr erstaunlich widerstandsfähig gezeigt. Das ist kein Zufall: Anleger achten zunehmend stärker auf Chancen als auf kurzfristige Störgeräusche. Der Investitionszyklus rund um das Thema künstliche Intelligenz, robuste Gewinne und solide Fundamentaldaten zeigen, dass es weiterhin attraktive Ertragsquellen gibt. Es geht deshalb nicht darum, Risiken grundsätzlich zu meiden, sondern sie bewusst einzugehen und in einem breit aufgestellten Portfolio so auszubalancieren, dass Turbulenzen besser abgefedert werden können.

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Stand, soweit nicht anders angegeben: August 2026. MK17702