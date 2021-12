Portfoliomanagement und Vertrieb Starcapital baut Team aus

Der Oberurseler Vermögensverwalter Starcapital hat zum Jahreswechsel sein Team weiter ausgebaut. Simon Westendorf unterstützt als Portfoliomanager für globale Aktien das Team um den Co-Leiter des Portfoliomanagements, Manfred Schlumberger. Svitlana Prykhodko soll im Vertrieb die Prozesse optimieren.

Der auf Finanzen und Accounting spezialisierte Simon Westendorf kommt von der Deutsche Asset Management, bei der er seit 2015 tätig war und 2016 das Traineeprogramm Portfoliomanagement durchlaufen hat. Der studierte Master of Science berichtet in seiner Position direkt an Schlumberger.

„Das Portfoliomanagementteam ist damit gut aufgestellt“, sagt Schlumberger“, der zusammen mit Peter E. Huber das Portfoliomanagement leitet. „Das Börsenjahr kann kommen.“

Svitlana Prykhodko kommt von Oddo BHF bei der sie seit 2015 im Bereich Vertrieb Publikumsfonds tätig war. In der neu geschaffenen Position bei Starcapital berichtet die studierte Betriebswissenschaftlerin an den Vorstand der Starcapital.

Laut Starcapital-Vorstandschef Alexander Gerstadt sind die Einstellungen Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens: „Wir wollen in gut vier Jahren zu den bedeutendsten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern im deutschen Markt gehören“, so Gerstadt.