Portfoliomanager in Stuttgart LBBW sucht den Superreichen-Star

Die Abteillung Vermögensverwaltung der LBBW in Stuttgart sucht einen Portfoliomanager. Dieser soll hochvermögende Kunden akquirieren, betreuen und speziell auf sie zugeschnittene Anlagestrategien ausarbeiten sowie ihr Portfolio verwalten. Außerdem sieht die Stelle eine Mitarbeit in Anlageausschüssen mit Schwerpunkt strategische Asset Allocation und Teilnahme an sogenannten Beauty-Contests vor.Wer sich auf die ausgeschriebene Vollzeit-Stelle bewirbt, muss ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen haben. Außerdem erwartet die LBBW eine weiterführende Qualifizierung wie zum Beispiel DVFA. Des Weiteren muss der Bewerber mehrjährige Erfahrungen im Portfoliomanagement, in strategischer Asset Allocation und im Risikomanagement mitbringen, kontaktfreudig sein und über ein großes Netzwerk verfügen.