DAS INVESTMENT: Sie sprechen von einer höheren Kreditqualität im Euroraum als in den USA. Woran machen Sie das fest?



Tobias Engl: Der US-High-Yield-Markt hat grundsätzlich eine schlechtere Bonität. Dort sind 50 Prozent der Emittenten mit BB geratet, 30 bis 35 Prozent mit B. Hinzu kommt ein deutlich höherer Anteil an CCC-Anleihen. Das liegt auch am größeren Gewicht zyklischer Unternehmen. In den USA gibt es deutlich mehr Ölfirmen und generell Industrieunternehmen.



In Europa sieht es anders aus: 70 Prozent der Emittenten sind mit BB geratet, 20 bis 25 Prozent mit B und lediglich 5 bis 10 Prozent mit CCC. Schon im Durchschnitt ist die Bonität damit deutlich besser. Hinzu kommt: Europäische Unternehmen sind generell konservativer. In den USA sehen wir aggressivere Strukturen, vor allem bei Buy-outs und Leveraged Buy-Outs. Dort kommen zudem mehr Interessengruppen ins Spiel, etwa Gewerkschaften. Es gibt also mehrere Gründe für die im Durchschnitt bessere Bonität im Euroraum.

Die deutschen Staatsschulden sind 2025 um 144 Milliarden Euro auf 2,5 Billionen Euro gestiegen. Und liegen damit natürlich noch deutlich unter den 40 Billionen Euro der USA. Inwiefern treffen höhere Zinsen in Deutschland, Japan oder den USA die Unternehmen?



Engl: High-Yield-Anleihen sind deutlich weniger zinssensitiv als Investment-Grade- oder Staatsanleihen. Die Duration des Gesamtmarktes liegt bei rund drei Jahren. Auch unser Fonds bewegt sich um diese Marke. Davon wollen wir nicht deutlich abweichen, weil wir im Fonds keine Durationspositionierung eingehen wollen. Die Performance soll aus der Titelselektion kommen.



Steigen die Zinsen im Euroraum, wirkt sich das deshalb zunächst nur gering auf die Kurse von High-Yield-Anleihen aus. Entscheidend wird es im zweiten Schritt: bei der fundamentalen Analyse. Wir modellieren die Unternehmen und fragen uns, ob sie langfristig höhere Zinsen bezahlen können oder ob diese den Cashflow zu stark belasten.



Genau hier kommt aktives Management ins Spiel. Wir prüfen, ob ein Unternehmen seine Finanzierung auch tragen kann, wenn die Zinsen nicht bei 2 Prozent liegen, sondern eher bei 3 bis 4 Prozent, zuzüglich Risikoaufschlag. Und wir fragen: Lohnt sich das noch für alle Stakeholder? Es muss genügend Cashflow für die Anleihegläubiger vorhanden sein, aber auch für die Eigentümer. Anleihegläubiger und Eigentümer müssen ihren fairen Anteil am Unternehmen verdienen können.



Entscheidend ist deshalb die fundamentale Analyse. Grundsätzlich ist der High-Yield-Markt – in Europa wie global – bei direkten Zinsänderungen vergleichsweise wenig zinssensitiv.

Was entgegnen Sie Stimmen, die einen starken Zinsanstieg befürchten?



Engl: Ein Anstieg der risikofreien Zinsen um 1 bis 2 Prozent wäre für unsere Unternehmen kein Problem. Viele zahlen bereits Zinsen von 6 bis 8 Prozent und können diese operativ tragen. Wir analysieren die Unternehmen quantitativ und qualitativ und rechnen Stressszenarien durch. Wir investieren ausschließlich in Firmen, die auch höhere Zinsen verkraften können.

Welche Länder in Europa sind für die Zukunft am interessantesten?



Engl: Im High-Yield-Bereich zählt weniger das Wachstum als der aktuell frei verfügbare Cashflow. Bei der Governance stechen Deutschland, Spanien und England positiv hervor. In Italien sehen wir eher Schwierigkeiten. Wir allokieren jedoch nicht nach Ländern, sondern identifizieren die besten Unternehmen in Europa.



Ein wichtiger Faktor ist das Insolvenzrecht: Wir meiden Emittenten aus Frankreich, da das dortige Recht sehr anleihegläubigerfeindlich ist. In Deutschland oder England lassen sich Gläubigerrechte im Falle einer Restrukturierung deutlich besser durchsetzen.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Ländern wie Deutschland und Italien?



Engl: Auch das muss man im Einzelfall prüfen. Wie aggressiv sind die Anleihebedingungen? Gibt es bewusst Spielräume, um Anleihegläubiger im Insolvenzfall schlechterzustellen?



Tendenziell sehen wir: In Ländern wie Italien, Spanien oder Frankreich kann Private Equity als Eigentümer ein Vorteil sein. Dann können wir eher davon ausgehen, dass die Strukturen professionell sind. Bei Familienunternehmen in südlichen Ländern verschwimmen dagegen mitunter die Grenzen zwischen Privat- und Firmenvermögen. Dann werden mit Firmenvermögen Privatjets, Hubschrauber oder Weingüter gekauft – ungeachtet dessen, was erlaubt ist.



In Deutschland ist die Trennung von Privat- und Firmenvermögen stärker ausgeprägt. Die Strukturen sind professioneller. Deshalb bevorzugen wir in Ländern mit schwächerer Governance Private Equity als Eigentümer.

Obwohl Anleihen im Insolvenzfall ja nicht zuerst bedient werden.



Engl: Das stimmt so nicht. Es kommt auf den Einzelfall an. Die eine High-Yield-Anleihe gibt es nicht. Ein Unternehmen kann zum Beispiel nur eine besicherte Anleihe ausstehen haben, keine Bankkredite und daneben nur die Eigentümer. Dann gilt im Insolvenzfall das Wasserfallprinzip: Zuerst werden die Anleihegläubiger bedient. Was übrig bleibt, geht an die Aktionäre.



Bankfazilitäten wie eine Revolving Credit Facility (RCF), können zwar vorrangig sein. Sie sind aber meist deutlich kleiner als die Anleihe selbst. Entscheidend ist deshalb die Kapitalstruktur: Ist die Anleihe besichert oder unbesichert? Wie hoch sind die vorrangigen Bankschulden? Gibt es nachrangiges Kapital? Hat ein Unternehmen mehrere Anleihen ausstehen, kann eine vorrangig und eine andere nachrangig sein.



Das ist ein weiterer Grund, warum passives Investieren im High-Yield für uns nicht infrage kommt. Jeder Fall muss einzeln geprüft werden: Welche Rechte habe ich? Welche Sicherheiten? Und welchen Rang nimmt meine Anleihe ein?



Unsere Analyse hat deshalb drei Teile. Erstens die qualitative Analyse: Geschäftsmodell, Governance und Management. Zweitens die quantitative Analyse: Modellierung, Bilanz und Cashflows. Drittens die Anleihebedingungen: Rechte, Besicherung und Rang innerhalb der Kapitalstruktur. Da muss man sehr tief einsteigen.

Sie investieren also auch in unbesicherte Anleihen?



Engl: Ja. Denn unbesichert heißt nicht automatisch riskanter. Entscheidend ist, wo die Anleihe in der Kapitalstruktur sitzt.



Nehmen Sie ein operatives Unternehmen und darüber eine Gesellschaft, die lediglich die Anteile an diesem Unternehmen hält. Das operative Unternehmen kann eine unbesicherte Anleihe ausgegeben haben, die darüberliegende Gesellschaft eine besicherte. Deren Sicherheit besteht aber nur aus den Anteilen am operativen Unternehmen. Im Insolvenzfall kann deshalb die unbesicherte Anleihe des operativen Unternehmens Vorrang vor der besicherten Anleihe der darüberliegenden Gesellschaft haben.



Man muss also genau hinsehen, wo eine Anleihe in der Kapitalstruktur sitzt. Unbesicherte Anleihen machen meines Wissens auch den Großteil des europäischen High-Yield-Marktes aus. Und es gibt durchaus Fälle, in denen eine besicherte Anleihe riskanter ist als eine unbesicherte.

Welche Rendite erzielen Sie aktuell?



Engl: Wer heute einsteigt, erhält eine Einstandsrendite von rund 6,5 Prozent.

Und die Performance?



Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 3,3 Prozent. Damit haben wir den Index um 120 Basispunkte geschlagen.



Dass der Gesamtmarkt bislang keine 5 bis 6 Prozent geliefert hat, liegt am Rücksetzer durch den Irankrieg und am BB-Segment, das eine gewisse Zinssensitivität aufweist. Über einen Zyklus von drei Jahren halte ich 5 Prozent, eher 6 Prozent Rendite pro Jahr für erreichbar.

Wie hoch sollte der Anteil des Fonds im Gesamtportfolio sein?



Engl: Grundsätzlich lassen sich 10 bis 15 Prozent des Gesamtportfolios an High-Yield beimischen. Er bietet aktienähnliche Renditen bei deutlich geringerer Volatilität. Auch die Rückschläge fallen kleiner aus: ungefähr um den Faktor drei. Verlieren die Aktienmärkte 15 bis 20 Prozent, sind es im High-Yield-Markt vielleicht 5, 6 oder 7 Prozent.



Der europäische Aktienmarkt hat in den vergangenen 20 bis 30 Jahren historisch etwa 7 bis 8 Prozent Rendite bei 20 Prozent Volatilität gebracht. Beim High-Yield-Markt waren es rund 6 Prozent Rendite bei 5 Prozent Volatilität.

Sie haben das aktive Research angesprochen. Was gehört dazu?



Engl: Unser Prozess basiert auf drei Pfeilern: quantitativ, qualitativ und Anleihebedingungen. Wir bauen für jedes Unternehmen die drei Szenarien Best, Base und Worst Case. Dann optimieren wir das Portfolio nach dem besten risikoadjustierten Renditeverhältnis.

Warum ist das heute wichtiger denn je?



Engl: Aktives Management ist essenziell, da passive ETFs oft schlechter abschneiden. Wir nutzen die Neuemissionsprämie am Primärmarkt und meiden die nachteilige Struktur von Indizes, in denen Unternehmen mit den meisten Schulden am höchsten gewichtet sind.



Im High-Yield-Bereich muss man vor allem die Verlierer vermeiden. Bei einer durchschnittlichen Ausfallrate von 3 Prozent im Index erzielt man bereits eine deutliche Outperformance, wenn man diese Ausfälle durch gutes Risikomanagement umgeht. Da Risikoaufschläge aktuell eng und viele Märkte teuer sind, ist dieses Risikomanagement heute unverzichtbar.