Der Fondsmanager des Flossbach von Storch – Global Convertible Bond Fund, Patryk Jessen, verlässt seinen Arbeitgeber und heuert bei Fisch Asset Management an, wie DAS INVESTMENT aus Insider-Kreisen erfahren hat. Wann genau der Spezialist beim neuen Arbeitgeber startet, ist noch unbekannt. Beide Fondsgesellschaften, Flossbach von Storch und Fisch AM, wollten sich zu der Personalie nicht äußern.

Jessen hat den Global Convertible Bond Fund (ISIN: LU0366179009) erst im vergangenen Jahr hauptverantwortlich übernommen. Er trat die Nachfolge von Thorsten Vetter an, der gemeinsam mit seinem Flossbach-Kollegen Elmar Peters eine eigene Fondsboutique gründete. Unterstützung erhielt er dabei durch das hauseigene Fixed-Income-Team von Flossbach von Storch. Wer nun zukünftig die Leitung des Fonds übernehmen wird, ist nicht bekannt.

Der nun wechselnde Portfoliomanager Jessen ist laut seinem Profil auf der Berufsnetzwerksseite Linkedin seit Januar 2017 als Investment-Analyst und Portfoliomanager für Flossbach von Storch tätig. Zuvor hat er sieben Jahre lang als Analyst mit Spezialgebiet Anleihen und Private Equity für die Förderbank NRW Bank gearbeitet.

In welcher Funktion genau er bei Fisch AM anheuert, ist einstweilen nicht bekannt.

Flossbach von Storch ist Deutschlands Dickschiff unter den institutsunabhängigen Fondsboutiquen. Die 1998 von Bert Flossbach und Kurt von Storch gegründete Kölner Fondsgesellschaft beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und verwaltet rund 70 Milliarden Euro. Allein im Flaggschifffonds des Hauses, dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities (LU0323578657), liegen Stand Ende Mai mehr als 25 Milliarden Euro. Der Global Convertible Bond Fund verwaltete per Ende April knapp 270 Millionen Euro.

Fisch Asset Management ist dagegen ein kleineres Haus. Die in Zürich ansässige Gesellschaft wurde 1994 von Kurt und Pius Fisch gegründet. Spezialgebiet des Hauses sind – dazu passt auch die Personalie Jessen – Convertibles, also Wandelanleihen. Diese räumen Anlegern das Recht ein, sie auf Wunsch in Aktien umtauschen zu können. Im Gegenzug sind die Papiere in der Regel vergleichsweise niedriger verzinst. Fisch Asset Management richtet sein Angebot vornehmlich an institutionelle Investoren in Europa und verwaltet laut Eigenauskunft umgerechnet rund 6 Milliarden Euro.



Anmerkung: In einer früheren Version des Artikels stand, dass Patryk Jessen zum 1. August bei Fisch AM startet. Der genaue Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest. Wir haben die Stelle korrigiert.