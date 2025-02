Er ist der Mann für den Norden: Daniel Herdt verantwortet bei Lazard Asset Management als Portfoliomanager und Analyst das Geschäft mit nordischen Hochzinsanleihen. Im Interview erklärt der 41 Jahre alte Investmentexperte, wie er zu seiner Nische fand, was ihn an Skandinavien fasziniert und warum er seinem Arbeitgeber seit über 15 Jahren treu ist.

DAS INVESTMENT: Herr Herdt, als Experte für nordische High-Yield-Anleihen haben Sie sich eine echte Nische ausgesucht. Wie oft sind Sie in der Region?

Daniel Herdt: Sehr oft – wir sprechen eher von monatlich als von halbjährlich. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich intensiviert. Wir müssen viel Due Diligence bei den Unternehmen vor Ort machen. Meist verbinden wir das mit Konferenzen: Wenn wir schon für eine Sektorkonferenz dort sind, legen wir gleich mehrere Unternehmensbesuche drumherum.

Was würde der Daniel von vor 15 Jahren zu Ihrem heutigen Ich als „Nordic-Nerd“ sagen?

Herdt: (lacht) Der damalige Daniel wäre vermutlich überrascht. Aber ich hoffe, er wäre auch ein bisschen stolz. Die Entwicklung zum Nordic-Spezialisten war zwar nicht geplant, aber sie passt perfekt – auch weil ich privat schon immer eine Affinität zu Skandinavien hatte, besonders zu Norwegen.

Wie kam es dazu?

Herdt: Das war eine Mischung aus Zufall und bewusster Entscheidung. Ich habe ursprünglich im Pfandbriefbereich angefangen und bin dann quasi die Kreditstruktur heruntergeklettert – von Pfandbriefen zu Investment-Grade-Unternehmensanleihen und schließlich zu High Yields. Der finale Schritt in den nordischen Markt war dann aber durchaus eine aktive Entscheidung.

Was gab den Ausschlag?

Herdt: Das war 2017, mitten in der absoluten Niedrigzinsphase im Euroraum. Wir haben damals im Team überlegt, wie wir innerhalb unserer Marktexpertise die Renditeanforderungen unserer Kunden noch erfüllen können. Lokale Anleihen aus den nordischen Ländern waren schon immer Teil unserer Allokation. Daraus entstand die Idee einer dezidierten Skandinavien-Strategie. 2018 haben wir zunächst eine skandinavische High-Quality-Bond-Strategie aufgelegt, die sehr erfolgreich lief. Das war dann die Basis für unseren Einstieg in den nordischen High-Yield-Markt und der Lazard Nordic High Yield Fonds dann der nächste logische Schritt.

Wie unterscheiden sich die Mentalitäten in den nordischen Ländern?

Herdt: Das ist natürlich meine persönliche Wahrnehmung, aber ich finde die Norweger deutlich offensiver – im positiven Sinne. Wenn ein Norweger eine Meinung hat, vertritt er sie auch und betreibt starkes Storytelling. Fast wie das Stereotyp eines sehr von sich überzeugten Fondsmanagers. Die Schweden wirken dagegen eher konservativ und sind stärker risikobedacht. Die Finnen liegen irgendwo dazwischen. Es gibt da eine sehr spannende Dynamik.

Wie wichtig sind persönliche Kontakte in diesem Markt?

Herdt: Absolut entscheidend. Der nordische High-Yield-Markt ist zwar durchaus liquide, aber dennoch ein Nischenmarkt und gekennzeichnet von kleineren Emissionen. Gerade in norwegischen Titeln läuft viel über persönliche Netzwerke. Sie können nicht einfach zu den großen Banken gehen und Preise anfragen – Sie müssen mit lokalen Brokern arbeiten, das ist deutlich mehr OTC-Geschäft im klassischen Sinne. Diese Kontakte haben wir bei Lazard über fast 20 Jahre aufgebaut. Wenn Sie einen guten persönlichen Draht haben, erfahren Sie auch mal, welche Trades gerade am Markt so laufen. Das ist am Ende auch für unsere Kunden wertvoll, weil wir so noch bessere Preise erzielen können.

Was braucht man für diese Rolle – neben der fachlichen Expertise?

Herdt: Als Portfoliomanager, besonders wenn man Strategieverantwortung trägt, ist es meines Erachtens unumgänglich gut mit Menschen umgehen zu können. Das klingt jetzt hochtrabend nach „Menschenfreund", aber es ist wirklich wichtig. Sie müssen nicht nur mit Kunden kommunizieren, sondern auch mit Händlern, Emittenten und vielen anderen Marktteilnehmern. Das Management von Anleihen bringt durch die Laufzeitstruktur ohnehin schon ein breites Spektrum an Komplexität mit im Vergleich zur Aktienseite. Wenn man dann noch die menschliche Komponente gut beherrscht, ist das ein echter Vorteil.

Wie gehen Sie mit der Verantwortung um, große Summen zu bewegen?

Herdt: Das spüre ich jeden Tag. Ich bin vom Typ her jemand, der sich Dinge sehr zu Herzen nimmt – das kann auch ein Nachteil sein, wenn man alles mit nach Hause trägt. Aber für diesen Beruf ist es die richtige Einstellung. Als Fondsmanager darf man nie vergessen, dass man einen treuhänderischen Auftrag hat. Das ist für mich keine Marketing-Story, sondern eine echte Verantwortung.

Daniel Herdt (r.) im Interview mit Joscha Thieringer von DAS INVESTMENT © DAS INVESTMENT

Sie sind seit 2007 bei Lazard – in der Branche eher ungewöhnlich. Was hält Sie dort?

Herdt: In unserem Team sind circa 80 Prozent der Kollegen mindestens seit zehn Jahren dabei – und das bei einem moderaten Durchschnittsalter von etwa 43 Jahren. Lazard hat mir schon früh Verantwortung übertragen. Ich hatte schnell eigene Sektorverantwortung als Analyst und nach wenigen Jahren bereits erste eigene Fonds in der Verantwortung. Diese lange Leine ist nicht selbstverständlich. Bei vielen großen Häusern ist man sehr lange in der Junior-Position. Bei Lazard gab man mir immer die Gelegenheit mich zu beweisen und so konnte ich mich stetig weiterentwickeln – andere müssen dafür vielleicht den Arbeitgeber wechseln.

Braucht man heute noch einen CFA-Titel?

Herdt: Definitiv. Fast jeder in unserem Team hat einen CFA, die Firma legt auch Wert darauf. Natürlich sind es fast drei Jahre harte Arbeit, aber es lohnt sich. Ein Hochschulstudium kann sehr theoretisch sein, im CFA wird elementares Kapitalmarktwissen sehr viel praxisnäher vermittelt. Ich würde es jedem empfehlen, der ein, zwei Jahre im Beruf ist – um noch einen anderen Blickwinkel zu bekommen.

Zum Schluss: Was macht der Nordic-Spezialist privat?

Herdt: Zusammen mit meiner Frau bin ich seit kurzem dem Golf verfallen. Der Sport hat mich in den letzten sechs Monaten viel Demut gelehrt. Außerdem bin ich seit fast zwei Jahrzehnten passionierter Rennradfahrer – ob im Taunus, im Spessart oder in den Alpen. Aber seit dem ersten gelungenen Golfschlag auf der Driving Range ist das Rad tatsächlich etwas weniger zum Einsatz gekommen.

Über Daniel Herdt von Lazard Asset Management

Daniel Herdt trägt den Titel „Director & Deputy Head of Global Fixed Income“ bei Lazard Asset Management in Frankfurt. Der 41 Jahre alte Portfoliomanager startete seine Karriere 2007 bei Lazard im Bereich Portfolio Implementation und entwickelte sich über verschiedene Stationen zum Spezialisten für nordische Anleihen. Heute verantwortet Herdt unter anderem den Lazard Nordic High Yield Fund (ISIN: IE000MHDVN90).

Der CFA-Charterholder hat einen Bachelor in Finance von der Frankfurt School of Finance and Management. Privat ist der verheiratete Aschaffenburger begeisterter Rennradfahrer und entdeckt seit kurzem seine Leidenschaft für Golf.