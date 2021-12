Redaktion 23.07.2015

Positiv-Werbung für Versicherungen „Let’s go, let’s go, let’s go …”

„Versichert und verraten“ titelt „Der Spiegel“ in seiner jüngsten Ausgabe und bestätigt damit all jene Kritiker, die in Versicherungskonzernen lediglich Abzocker und Nicht-Leister sehen. Völlig legitim ist es dagegen, dass sich manche Gesellschaften bereits im Vorfeld gegen etwaige Ansprüche absichern.