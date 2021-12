Redaktion 21.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Postbank-Studie In diesen Großstädten überholen Wohnungspreise die Einkommen

In neun von zehn deutschen Großstädten haben die Wohnungspreise seit Beginn der Eurokrise stärker zugelegt als die Einkommen in den jeweiligen Regionen. In München müssen Interessenten für eine 100-Quadratmeter-Wohnung mehr als 15 durchschnittliche Pro-Kopf-Jahreseinkommen auf den Tisch legen.