Redaktion 12.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Postbank-Studie „Wohnatlas 2016 - Leben in der Stadt“ In Hamburg fehlen die meisten Wohnungen

In Sachen Neubau liegen Münster, Potsdam und München vor allen anderen deutschen Großstädten. Hier sind im Vergleich zum Bestand seit 2000 die meisten Neubauwohnungen fertiggestellt worden. In Münster wurden 14 Prozent neue Wohnungen geschaffen, Potsdam und München bringen es auf rund 13 Prozent. Das sind Ergebnisse der Postbank Studie „Wohnatlas 2016 - Leben in der Stadt", die die Wohnungsmärkte in den 36 bundes- und landesweit größten Städten unter die Lupe nimmt.