Für die Kunden werde sich durch den Verkauf nichts ändern, erklärt Postbank in einer Mitteilung. Die Fonds sollen unter den bekannten Namen vom selben Management fortgeführt werden. Auch die Kundendepots sollen erhalten und der Fondsvertrieb unverändert bleiben. „Die gut 20 Mitarbeiter der PPI am Standort Bonn werden von der Postbank übernommen“, so die Mitteilung weiter.