In Großstädten abseits der Top 7 zieht die Nachfrage an. Wir zeigen die Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, in denen die Kaufpreise bis 2035 am stärksten steigen dürften.

Postbank-Wohnatlas 2026 Das sind die 10 Großstädte mit dem stärksten Preisanstieg bis 2035

Der Postbank Wohnatlas gibt eine Prognose, wie sich die Immobilienpreise in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands entwickeln werden.

München, Hamburg, Berlin – wenn es um Immobilien geht, fallen meist dieselben Namen. Doch beim Blick auf die Preisprognosen des Postbank Wohnatlas 2026 zeigt sich: Die größten Wertsteigerungspotenziale bei Eigentumswohnungen liegen nicht in den bekannten Top-Metropolen, sondern in Großstädten der zweiten Reihe. Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat für die Analyse die Kaufpreisentwicklung in allen 400 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten bis 2035 modelliert. Keine der sieben größten Metropolen schafft es in die Top 10.

Zwar rechnen die Studienautoren auch in den Top-7-Städten mit steigenden Immobilienpreisen – im Schnitt könnte das reale Preisplus bei 0,5 Prozent pro Jahr liegen. Zum Vergleich: Für alle übrigen Großstädte liegt die Prognose bei 0,6 Prozent pro Jahr. Die Großstädte mit dem größten Potenzial übertreffen diese Werte aber deutlich – mit prognostizierten Anstiegen von bis zu 1,9 Prozent pro Jahr.

Urbane Qualität, geringere Quadratmeterpreise

Was die Städte in dieser Rangliste eint: Sie bieten urbane Qualität – gewachsene Infrastruktur, Hochschulen, Wirtschaftsstandorte – mit Quadratmeterpreisen, die noch deutlich unter denen der großen Metropolen liegen. In die Top Ten haben es Universitätsstädte, ostdeutsche Wachstumszentren und Mittelzentren im Westen geschafft.

In unserer Bilderstrecke stellen wir die 10 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern vor, in denen von 2025 bis 2035 die Preise der Prognose zufolge am stärksten steigen werden. Grundlage ist das erwartete, reale durchschnittliche Preiswachstum pro Jahr in Prozent. Bei den Kauf- und Mietpreisen handelt es sich um Mittelwerte.

Platz 10: Darmstadt 1 / 10 Häuser am Stadtrand von Darmstadt. Bildquelle: Imago Images / Panthermedia