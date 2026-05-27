Mittelstädte werden bei Wohnungskäufern beliebter. Wir zeigen die Städte mit weniger als 100.000 Einwohnern, in denen die Kaufpreise bis 2035 am stärksten steigen dürften.

Postbank-Wohnatlas 2026 Das sind die 10 Mittelstädte mit dem stärksten Preisanstieg bis 2035

Der Postbank Wohnatlas gibt eine Prognose, wie sich die Immobilienpreise in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands entwickeln werden.

Urbane Infrastruktur, Universitäten, gewachsene Innenstädte – und trotzdem deutlich günstigere Quadratmeterpreise als in den großen Metropolen: Mittelstädte rücken zunehmend in den Fokus von Wohnungskäufern. Vielerorts steigt die Nachfrage, oft hinken die Kaufpreise noch hinterher.

Moderate Kaufpreise, steigende Nachfrage

Genau das macht diese Märkte auch für Investoren interessant. Besonders gut sind die Aussichten dort, wo Bevölkerungswachstum, eine jüngere Altersstruktur und steigende Einkommen zusammenkommen – und die Quadratmeterpreise im Vergleich zu den Großstädten noch Luft nach oben lassen.

Das zeigt auch der aktuelle Postbank Wohnatlas 2026, für den das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) die Preisentwicklung in allen 400 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten modelliert. Das Ergebnis: Über alle Mittelstädte hinweg erwarten die Studienautoren einen realen, also inflationsbereinigten, Anstieg um 0,5 Prozent pro Jahr.

Zum Vergleich: Auch in den Top-7-Städten sollen die Preise um jährlich 0,5 Prozent steigen. In Großstädten – mit Ausnahme der „Big 7“ – dürften es etwa 0,6 Prozent pro Jahr sein.

In unserer Bilderstrecke stellen wir die 10 kreisfreien Städte mit weniger als 100.000 Einwohnern vor, in denen von 2025 bis 2035 die Preise der Prognose zufolge am stärksten steigen werden. Grundlage ist das erwartete, reale durchschnittliche Preiswachstum pro Jahr in Prozent.

Platz 10: Landau in der Pfalz 1 / 10 Häuser am Wasser in Landau in der Pfalz. Bildquelle: Imago Images / Pond5 Images